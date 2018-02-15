Американцы помогут построить ядерное хранилище в Чернобыле

Американская правительственная корпорация зарубежных частных инвестиций США и "Энергоатом" подписали соглашение о страховании политических рисков на строительство в Украине централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Таким образом, ОPIC застраховала политические риски проекта на общую сумму 250 млн долларов. Кроме того, украинская компания получит 20-летний кредит на соответствующую сумму.

Предполагается, что после строительства завода в Чернобыльской зоне Украина не будет тратить сотни миллионов долларов ежегодно на отправку и хранение отработанного ядерного топлива в Россию.

Как сообщалось, Украина ежегодно платила Российской Федерации более 200 миллионов долларов за хранение отработанного топлива.

Напомним, 6 июля 2017 года "Энергоатом" получил лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году.

Контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены, как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

Holtec International поставит для ЦХОЯТ 94 системы хранения отработавшего ядерного топлива; дальнейшее производство этих систем хранения ОЯТ будет происходить в Украине.