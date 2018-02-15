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Американцы помогут построить ядерное хранилище в Чернобыле
12:25 15.02.2018 |
Американская правительственная корпорация зарубежных частных инвестиций США и "Энергоатом" подписали соглашение о страховании политических рисков на строительство в Украине централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Таким образом, ОPIC застраховала политические риски проекта на общую сумму 250 млн долларов. Кроме того, украинская компания получит 20-летний кредит на соответствующую сумму.
Предполагается, что после строительства завода в Чернобыльской зоне Украина не будет тратить сотни миллионов долларов ежегодно на отправку и хранение отработанного ядерного топлива в Россию.
Как сообщалось, Украина ежегодно платила Российской Федерации более 200 миллионов долларов за хранение отработанного топлива.
Напомним, 6 июля 2017 года "Энергоатом" получил лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ.
Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году.
Контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены, как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.
Holtec International поставит для ЦХОЯТ 94 системы хранения отработавшего ядерного топлива; дальнейшее производство этих систем хранения ОЯТ будет происходить в Украине.
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