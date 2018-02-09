Газпром повысил оценку стоимости Турецкого потока до 7 миллиардов евро с 6 миллиардов

На первом этапе Газпром профинансирует проект из своего бюджета, затем возможен выпуск проектных облигаций, сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

"Предварительно мы говорили, что стоимость его строительства может составить порядка шести миллиардов долларов. Сейчас мы оцениваем где-то порядка семи миллиардов долларов", - сказал Круглов, выступая на дне инвестора "Газпрома".

"Также мы не исключаем возможность проектного финансирования, но, хочу сказать, что исходя из существующей реальности, в которой мы живем и работаем, скорее всего "Турецкий поток" будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем профинансирован в виде выпуска проектных облигаций, как это произошло с "Северным потоком-1", - добавил он.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что продолжение "Турецкого потока" на территории ЕС будет реализовано европейскими операторами ГТС в полном соответствии с правилами Еврокомиссии. "Реализация сухопутной части "Турецкого потока", второй нитки, будет реализована в полном соответствии с нормами Европейской комиссии, и будет реализовываться газотранспортными операторами европейских государств", - сказал Медведев на Дне инвестора "Газпрома".

При этом топ-менеджеры "Газпрома" отказались комментировать маршрут строительства сухопутного продолжения второй нитки "Турецкого потока" в Европе. "Что касается перспектив и направления поставок, так же, как упоминалось в ходе доклада, по первой нитке газ будет поставляться в Турцию, а по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Более детально мы этот вопрос на текущий момент комментировать не будем", - сказал начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус.