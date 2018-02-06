Правительство продлило срок приема предложений от потенциальных партнеров по управлению ГТС до марта

Правительство Украины продлило срок приема предложений от потенциальных партнеров по управлению газотранспортной системой (ГТС) до 1 марта 2018 года, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в конце декабря 2017 года официально пригласило потенциальных партеров по управлению ГТС страны к предварительным консультациям.

По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. Затягивание с привлечением международного партнера повлечет за собой потерю транзита российского газа по территории страны, годовой объем выручки от которого составляет около $3 млрд.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

