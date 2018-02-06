Финансовые новости
- |
- 06.02.18
- |
- 02:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Правительство продлило срок приема предложений от потенциальных партнеров по управлению ГТС до марта
15:10 05.02.2018 |
Правительство Украины продлило срок приема предложений от потенциальных партнеров по управлению газотранспортной системой (ГТС) до 1 марта 2018 года, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский на своей Facebook-странице.
Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в конце декабря 2017 года официально пригласило потенциальных партеров по управлению ГТС страны к предварительным консультациям.
По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. Затягивание с привлечением международного партнера повлечет за собой потерю транзита российского газа по территории страны, годовой объем выручки от которого составляет около $3 млрд.
Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угольный куратор Виталий Кропачев: У нас все по-другому. Мы из Донецка. Точка.
|Жители отдельных квартир не смогут воспользоваться программой "теплых кредитов"
|Пока Газпром строит газопроводы, Siemens сворачивает выпуск турбин
|Апелляционный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в допзащите
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Угольный куратор Виталий Кропачев: У нас все по-другому. Мы из Донецка. Точка.
|Цены на нефть 5 февраля продолжают снижение, Brent снова ниже $68 за баррель
|Первичный рынок подержанных автомобилей в январе вырос в 2,4 раза
|Жители отдельных квартир не смогут воспользоваться программой "теплых кредитов"
|Цены на АЗС 5 февраля не изменились, в мелком опте - снижение
|Пока Газпром строит газопроводы, Siemens сворачивает выпуск турбин
|Правительство продлило срок приема предложений от потенциальных партнеров по управлению ГТС до марта
Это интересно
|Uber запускает велопрокат
|Amazon стал самым дорогим брендом
|Экс-глава Lotus показал современную интерпретацию De Tomaso Pantera
|Land Rover выпустит защищённый смартфон Explore на все случаи жизни
|Verizon присоединился к AT&T в отказе от продаж смартфонов Huawei
|Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi стал крупнейшим автопроизводителем в мире
|Harley-Davidson подтвердил выпуск электрического мотоцикла