Оптовая рыночная цена на электроэнергию в Украине в 2017г увеличилась на 2,9%

Средняя оптовая рыночная цена (ОРЦ) электроэнергии, которая сложилась на Оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) Украины в 2017 году, увеличилась на 2,9% (на 209,95 грн за 1 МВт-ч) по сравнению с 2016 годом – с 1315,03 грн до 1353,27 грн за 1 МВт-ч.

Согласно данным ГП "Энергорынок", увеличение средней ОРЦ, в частности, обусловлено ростом средней цены продажи электроэнергии в ОРЭ производителями на 11,9%, увеличением платежей НЭК "Укрэнерго" с 7,057 млрд грн до 8,022 млрд грн и ростом величины акцизного налога с 4,192 млрд грн до 4,679 млрд грн.

В то же время доля дотационных сертификатов в структуре ОРЦ по итогам года сократилась на 5,45 п.п. – с 24,46% в 2016-м до 19,01% в 2017-м. Уменьшение суммы дотационных сертификатов составило 19,5% – с 45,466 млрд грн до 36,595 млрд грн в 2017 году.

Средняя цена продажи электроэнергии производителями в ОРЭ в минувшем году увеличилась на 11,9% по сравнению с 2016 годом – с 85,92 коп. за 1 кВт-ч до 96,11 коп. за 1 кВт-ч.

Средняя цена покупки электроэнергии ее поставщиками в ОРЭ в минувшем году возросла на 11% по сравнению с 2016 годом – с 98,25 коп. за 1 кВт-ч до 109,01 коп. за 1 кВт-ч. В том числе средняя цена закупки электроэнергии в ОРЭ для ее последующего экспорта в 2017 году увеличилась на 3,1% по сравнению с 2016 годом – с 127,45 коп. за 1 кВт-ч до 131,38 коп. за 1 кВт-ч.

В 2017 году с ОРЭ было закуплено 138,4 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 0,6% больше, чем в 2016 году (137,6 млрд кВт-ч). В том числе объем покупки электроэнергии для ее дальнейшего экспорта составил 5,2 млрд кВт-ч (в 2016 году – 4 млрд кВт-ч).

"Энергорынок" в 2017 году перечислил в госбюджет 7,229 млрд грн обязательных платежей, в т.ч. акцизный налог – 4,722 млрд грн, НДС – 2,305 млрд грн, налог на прибыль – 0,168 млрд грн.

В 2017 году ГП "Энергорынок" привлек кредитные ресурсы на 8 млрд 271,5 млн грн, вернул – 8 млрд 502,8 млн грн. Проценты за пользование кредитами составили 5 млрд 43,8 млн грн.

Как сообщалось, средняя ОРЦ в 2010 году увеличилась на 17,5% (на 71,36 грн за 1 МВт-ч) по сравнению с 2009 годом – до 478,92 грн за 1 МВт-ч, в 2011 году – на 22,1%, до 584,58 грн за 1 МВт-ч, в 2012 году – на 15,6%, до 675,99 грн за 1 МВт-ч, в 2013 году – на 8%, до 730 грн за 1 МВт-ч, в 2014 году – на 13,7%, до 830 грн за 1 МВт-ч, в 2015 году – на 33,1%, до 1105,08 грн за 1 МВт-ч, в 2016 году – 19%, до 1315,03 грн за 1 МВт-ч.



Структура средней ОРЦ в 2013-17 гг., доля в %, Δ – в процентных пунктах

составляющие 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2016, Δ Стоимость проданной в ОРЭ э/э 63,31 62,68 62,57 65,33 71,02 5,69 Сумма дотсертификатов и компенсаций 29,17 29,64 27,11 24,46 19,01 -5,45 Акцизный налог (целевая надбавка) 1,99 1,97 2,16 2,26 2,43 0,17 Расходы " Укрэнерго" 2,58 2,24 3,29 3,80 4,17 0,37 Расходы ГП " Энергорынок" 0,53 0,63 1,79 1,34 0,75 -0,59 Стоимость общесистемных технологических расходов 2,42 2,66 2,98 2,65 2,71 0,06 Стоимость покупки э/э по тарифам --- --- 0,10 0,16 -0,09 -0,25



Средние цены закупки э/э поставщиками с ОРЭ в 2011-17 гг., коп. за 1 кВт-ч

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17 к 16, % Поставщики по регулируемому тарифу 40,40 45,78 48,93 54,60 75,20 95,65 105,80 10,6 Поставщики по нерегулируемому тарифу 54,09 63,98 66,25 71,36 104,67 122,23 132,26 8,2 Экспорт 48,80 50,05 50,95 55,91 106,55 127,45 131,38 3,1 Укринтерэнерго для Крыма --- --- --- 92,39 113,11 --- --- --- НКТ --- --- --- --- 90,83 112,30 164,36 46,4 Средняя цена 42,18 48,03 51,18 57,73 79,52 98,25 109,01 11,0



Средние цены продажи э/э производителями в ОРЭ в 2011-17 гг., (коп. за 1 кВт-ч)

производитель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 изм. 16 к 15, % "Энергоатом" 18,99 21,55 21,94 27,83 39,71 47,19 47,66 1,0 ГК ТЭС 55,68 59,08 63,41 70,71 88,01 124,23 159,57 28,4 ТЭЦ и другие 88,13* 115,39* 124,70* 141,02* 168,11 153,23 190,69 24,4 ГЭС 14,30 ** 21,60 ** 21,92 ** 33,96 ** 71,05 70,15 58,30 -16,9 Импорт 38,67 54,69 36,65 70,07 87,82 118,92 112,24 -5,6 ВИЭ н/д н/д н/д н/д 434,20 471,53 485,70 3,0 Средняя цена 38,15 43,37 46,21 52,18 69,14 85,92 96,11 11,9

* - другие в 2011-14 – это средняя цена продажи э/э в ОРЭ производителями по "зеленому тарифу"

** - с учетом малых ГЭС

Данные: ГП "Энергорынок"