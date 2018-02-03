Оптовая рыночная цена на электроэнергию в Украине в 2017г увеличилась на 2,9%

Согласно данным ГП "Энергорынок", увеличение средней ОРЦ, в частности, обусловлено ростом средней цены продажи электроэнергии в ОРЭ производителями на 11,9%, увеличением платежей НЭК "Укрэнерго" с 7,057 млрд грн до 8,022 млрд грн и ростом величины акцизного налога с 4,192 млрд грн до 4,679 млрд грн.
В то же время доля дотационных сертификатов в структуре ОРЦ по итогам года сократилась на 5,45 п.п. – с 24,46% в 2016-м до 19,01% в 2017-м. Уменьшение суммы дотационных сертификатов составило 19,5% – с 45,466 млрд грн до 36,595 млрд грн в 2017 году.
Средняя цена продажи электроэнергии производителями в ОРЭ в минувшем году увеличилась на 11,9% по сравнению с 2016 годом – с 85,92 коп. за 1 кВт-ч до 96,11 коп. за 1 кВт-ч.
Средняя цена покупки электроэнергии ее поставщиками в ОРЭ в минувшем году возросла на 11% по сравнению с 2016 годом – с 98,25 коп. за 1 кВт-ч до 109,01 коп. за 1 кВт-ч. В том числе средняя цена закупки электроэнергии в ОРЭ для ее последующего экспорта в 2017 году увеличилась на 3,1% по сравнению с 2016 годом – с 127,45 коп. за 1 кВт-ч до 131,38 коп. за 1 кВт-ч.
В 2017 году с ОРЭ было закуплено 138,4 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 0,6% больше, чем в 2016 году (137,6 млрд кВт-ч). В том числе объем покупки электроэнергии для ее дальнейшего экспорта составил 5,2 млрд кВт-ч (в 2016 году – 4 млрд кВт-ч).
"Энергорынок" в 2017 году перечислил в госбюджет 7,229 млрд грн обязательных платежей, в т.ч. акцизный налог – 4,722 млрд грн, НДС – 2,305 млрд грн, налог на прибыль – 0,168 млрд грн.
В 2017 году ГП "Энергорынок" привлек кредитные ресурсы на 8 млрд 271,5 млн грн, вернул – 8 млрд 502,8 млн грн. Проценты за пользование кредитами составили 5 млрд 43,8 млн грн.
Как сообщалось, средняя ОРЦ в 2010 году увеличилась на 17,5% (на 71,36 грн за 1 МВт-ч) по сравнению с 2009 годом – до 478,92 грн за 1 МВт-ч, в 2011 году – на 22,1%, до 584,58 грн за 1 МВт-ч, в 2012 году – на 15,6%, до 675,99 грн за 1 МВт-ч, в 2013 году – на 8%, до 730 грн за 1 МВт-ч, в 2014 году – на 13,7%, до 830 грн за 1 МВт-ч, в 2015 году – на 33,1%, до 1105,08 грн за 1 МВт-ч, в 2016 году – 19%, до 1315,03 грн за 1 МВт-ч.
Структура средней ОРЦ в 2013-17 гг., доля в %, Δ – в процентных пунктах
|составляющие
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2017 к 2016, Δ
|Стоимость проданной в ОРЭ э/э
|63,31
|62,68
|62,57
|65,33
|71,02
|5,69
|Сумма дотсертификатов и компенсаций
|29,17
|29,64
|27,11
|24,46
|19,01
|-5,45
|Акцизный налог (целевая надбавка)
|1,99
|1,97
|2,16
|2,26
|2,43
|0,17
|Расходы " Укрэнерго"
|2,58
|2,24
|3,29
|3,80
|4,17
|0,37
|Расходы ГП " Энергорынок"
|0,53
|0,63
|1,79
|1,34
|0,75
|-0,59
|Стоимость общесистемных технологических расходов
|2,42
|2,66
|2,98
|2,65
|2,71
|0,06
|Стоимость покупки э/э по тарифам
|---
|---
|0,10
|0,16
|-0,09
|-0,25
Средние цены закупки э/э поставщиками с ОРЭ в 2011-17 гг., коп. за 1 кВт-ч
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|17 к 16, %
|Поставщики по регулируемому тарифу
|40,40
|45,78
|48,93
|54,60
|75,20
|95,65
|105,80
|10,6
|Поставщики по нерегулируемому тарифу
|54,09
|63,98
|66,25
|71,36
|104,67
|122,23
|132,26
|8,2
|Экспорт
|48,80
|50,05
|50,95
|55,91
|106,55
|127,45
|131,38
|3,1
|Укринтерэнерго для Крыма
|---
|---
|---
|92,39
|113,11
|---
|---
|---
|НКТ
|---
|---
|---
|---
|90,83
|112,30
|164,36
|46,4
|Средняя цена
|42,18
|48,03
|51,18
|57,73
|79,52
|98,25
|109,01
|11,0
Средние цены продажи э/э производителями в ОРЭ в 2011-17 гг., (коп. за 1 кВт-ч)
|производитель
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|изм. 16 к 15, %
|"Энергоатом"
|18,99
|21,55
|21,94
|27,83
|39,71
|47,19
|47,66
|1,0
|ГК ТЭС
|55,68
|59,08
|63,41
|70,71
|88,01
|124,23
|159,57
|28,4
|ТЭЦ и другие
|88,13*
|115,39*
|124,70*
|141,02*
|168,11
|153,23
|190,69
|24,4
|ГЭС
|14,30 **
|21,60 **
|21,92 **
|33,96 **
|71,05
|70,15
|58,30
|-16,9
|Импорт
|38,67
|54,69
|36,65
|70,07
|87,82
|118,92
|112,24
|-5,6
|ВИЭ
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|434,20
|471,53
|485,70
|3,0
|Средняя цена
|38,15
|43,37
|46,21
|52,18
|69,14
|85,92
|96,11
|11,9
* - другие в 2011-14 – это средняя цена продажи э/э в ОРЭ производителями по "зеленому тарифу"
** - с учетом малых ГЭС
Данные: ГП "Энергорынок"