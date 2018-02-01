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Украина в 2017 году нарастила импорт газа из ЕС на 27% - Нафтогаз
09:41 01.02.2018 |
Украина в 2017 году нарастила импорт газа из европейских стран на 27% (на 3 млрд куб.м.) – до 14,1 млрд куб.м., сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Важным результатом года стало увеличение объемов и доли импорта частными трейдерами и потребителями газа. В прошлом году эти компании импортировали в 1,8 раза больше газа, чем в 2016 году – 5,4 млрд куб. м против 2,9 млрд куб. м. В 2017 году газ в Украину импортировали 67 компаний (в 2016 году - 34 компании)", - говорится в сообщении.
В прошлом году "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 8,7 млрд куб. м газа, что на 6% (на 0,5 млрд куб. м) больше, чем годом ранее. Компания вела закупки газа у 13 европейских поставщиков, против 15 поставщиков в 2016 году. "Ни одна из этих компаний не поставляет больше 30% объема импортированного газа", - уточняют в НАК.
В "Нафтогазе" напоминают, что в 2017 году закупки газа у российского "Газпрома" не проводились.
Объемы импорта природного газа в Украину для НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям 2016-2017 гг, млрд куб. м:
|2016
|2017
|Изменение, %
|Всего
|8,2
|8,7
|+6%
|С территории Словакии (ГИС Будинце)
|8,1
|8,6
|+6%
|С территории Венгрии (ГИС Берегдароц)
|менее 0,1
|0,1
|-
|С территории Польши (ГИС Германовичи)
|менее 0,1
|0,0
|-
Объемы импорта природного газа в Украину для других компаний по направлениям 2016-2017 гг, млрд куб. м:
|2016
|2017
|Изменение
|Всего
|2,9
|5,4
|1,8 раза
|С территории Словакии (ГИС Будинце)
|1
|1,31
|31%
|С территории Венгрии (ГИС Берегдароц)
|0,99
|2,73
|2,8 раза
|С территории Польши (ГИС Германовичи)
|0,99
|1,31
|32%
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