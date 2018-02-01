Украина в 2017 году нарастила импорт газа из ЕС на 27% - Нафтогаз

Украина в 2017 году нарастила импорт газа из европейских стран на 27% (на 3 млрд куб.м.) – до 14,1 млрд куб.м., сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Важным результатом года стало увеличение объемов и доли импорта частными трейдерами и потребителями газа. В прошлом году эти компании импортировали в 1,8 раза больше газа, чем в 2016 году – 5,4 млрд куб. м против 2,9 млрд куб. м. В 2017 году газ в Украину импортировали 67 компаний (в 2016 году - 34 компании)", - говорится в сообщении.

В прошлом году "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 8,7 млрд куб. м газа, что на 6% (на 0,5 млрд куб. м) больше, чем годом ранее. Компания вела закупки газа у 13 европейских поставщиков, против 15 поставщиков в 2016 году. "Ни одна из этих компаний не поставляет больше 30% объема импортированного газа", - уточняют в НАК.

В "Нафтогазе" напоминают, что в 2017 году закупки газа у российского "Газпрома" не проводились.



Объемы импорта природного газа в Украину для НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям 2016-2017 гг, млрд куб. м:

2016 2017 Изменение, % Всего 8,2 8,7 +6% С территории Словакии (ГИС Будинце) 8,1 8,6 +6% С территории Венгрии (ГИС Берегдароц) менее 0,1 0,1 - С территории Польши (ГИС Германовичи) менее 0,1 0,0 -



Объемы импорта природного газа в Украину для других компаний по направлениям 2016-2017 гг, млрд куб. м: