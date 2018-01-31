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Северный поток-2 получил еще одно разрешение в Германии
14:25 31.01.2018 |
Компания Nord Stream 2 получила разрешение горного управления немецкого города Штральзунд на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Ведомство согласовало планы по строительству 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности, сообщает Nord Stream 2 в среду, 31 января.
Строительство будет вестись в территориальных водах ФРГ и в сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Получение разрешения стало "результатом интенсивного процесса планирования и обсуждений", отмечает компания, поясняя, что при проектировании были учтены природоохранные вопросы и интересы всех, кого затрагивает проект, например, судоходной и туристической отраслей.
"В России согласование идет по плану"
В первом квартале 2018 года Nord Stream 2 рассчитывает получить разрешение Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии на прокладку участка "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне. В других участвующих в проекте странах - России, Финляндии, Швеции и Дании - процесс по получению необходимых разрешений также проходит в соответствии с графиком, указывает компания.
Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", намерена начать строительство в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша и Украина, серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии.
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