Газодобытчики Украины рассчитывают на рост производства в 2018 на 5-7%

Ассоциация газодобывающих компаний Украины рассчитывает, что в текущем году производство газа в Украине вырастет на 5-7%.

Об этом исполнительный директор ассоциации Роман Опимах сообщил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"В среднем можем прогнозировать, что по итогам этого года добыча увеличится на 5-7%", - сказал он.

По мнению Р.Опимаха, "Укргазвыдобування" в 2018 году ускорит рост добычи газа, а независимые добытчики - сменят свою динамику на позитивную.

Ключевыми факторами, которые подтолкнут рост, по мнению ассоциации, являются смена фискального режима (введение стимулирующей ставки ренты для новых скважин), упрощение административных процедур, упразднение нормы об обязательной переоценке запасов каждые пять лет.

"Очень важным является принятие во втором чтении законопроекта №3096-д, существенно упрощающего работу для газодобывающих компаний", - отметил Р.Опимах.

Он также добавил, что крайне важным фактором является организация открытых и прозрачных аукционов по продаже спецразрешений на новые участки, открытие геологической информации.

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 791,4 млн куб. м.