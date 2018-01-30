Финансовые новости
- |
- 30.01.18
- |
- 22:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Газодобытчики Украины рассчитывают на рост производства в 2018 на 5-7%
16:43 30.01.2018 |
Ассоциация газодобывающих компаний Украины рассчитывает, что в текущем году производство газа в Украине вырастет на 5-7%.
Об этом исполнительный директор ассоциации Роман Опимах сообщил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
"В среднем можем прогнозировать, что по итогам этого года добыча увеличится на 5-7%", - сказал он.
По мнению Р.Опимаха, "Укргазвыдобування" в 2018 году ускорит рост добычи газа, а независимые добытчики - сменят свою динамику на позитивную.
Ключевыми факторами, которые подтолкнут рост, по мнению ассоциации, являются смена фискального режима (введение стимулирующей ставки ренты для новых скважин), упрощение административных процедур, упразднение нормы об обязательной переоценке запасов каждые пять лет.
"Очень важным является принятие во втором чтении законопроекта №3096-д, существенно упрощающего работу для газодобывающих компаний", - отметил Р.Опимах.
Он также добавил, что крайне важным фактором является организация открытых и прозрачных аукционов по продаже спецразрешений на новые участки, открытие геологической информации.
Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 791,4 млн куб. м.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит госбюджета Украины в 2017 г. сократился на 31,9% - НБУ
|Рынок новостроек Киева: главные итоги 2017 года
|Тайны партийных карманов. Почему украинские партии не научились жить по-честному
|Почему в мировой экономике все хорошо и будет еще лучше
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит госбюджета Украины в 2017 г. сократился на 31,9% - НБУ
|Дизтопливо в опте 30 января подешевело на 270 грн
|Газодобытчики Украины рассчитывают на рост производства в 2018 на 5-7%
|Оптовые цены на автогаз 30 января превысили 22 000 грн
|СУГ в рознице 30 января подорожал на 1-30 коп
|Цены на нефть снижаются 30 января в ожидании данных о запасах, Brent торгуется у $69,2 за баррель
|Финляндия поможет Украине создать фонд для финансирования альтернативной энергетики
Это интересно
|Представлена реинкарнация микрокара BMW Isetta – электрокар Microlino
|В США могут запретить продажу гаджетов с труднозаменяемой батареей
|Британские ученые: вредна даже одна сигарета в день
|Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины
|10 вещей, на которые не тратят деньги богатые люди
|Nissan оснастил японский отель тапочками-беспилотниками