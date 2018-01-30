Финляндия поможет Украине создать фонд для финансирования альтернативной энергетики

Государственное агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения совместно с Министерством иностранных дел Финляндии и "Северной экологической финансовой корпорацией" создают фонд в размере 6 миллионов евро для финансирования в Украине проектов альтернативной энергетики. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава агентства Сергей Савчук.

"Вместе с МИД Финляндии и NEFCO (Nordic Enviroment Finance Corporation - "Северная экологическая финансовая корпорация", Финляндия) создаем целевой фонд по финансированию подготовки "зеленых" проектов в Украине", - написал он.

По словам Савчука, объем фонда составит 6 млн евро.

"Мы уже тесно сотрудничаем в сфере возобновляемой энергетики с такими странами мира, как Германия, Дания, Финляндия", - добавил Савчук.

Как сообщал УНИАН, в начале октября 2017 года Госэнергоэффективности сообщало, что в 2014-2017 годах Украина привлекла более 700 миллионов евро в проекты альтернативной энергетики.