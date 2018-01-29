Украина снизила запасы газа в ПХГ на 24% до 12,8 млрд куб. м с начала отопительного сезона

Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 24,4%, или на 4 147,79 млн куб. м до 12 825,93 млн куб. м газа с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

Среднесуточный отбор газа в январе составил 69,14 млн куб. м/сутки.

В частности, если на протяжении 1-9 января среднесуточный отбор газа из хранилищ составлял 40,8 млн куб. м, 10-20 января - 79 млн куб. м, то 21-27 января он увеличился до 89,8 млн куб. м.

С начала января Украина импортировала 697,734 млн куб. м газа: 519,072 млн куб. м - через Словакию, 85,303 млн куб. м - через Венгрию, 93,359 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала января составила 1 545,760 млн куб. м, транзит - 5 330,324 млн куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, Украина вошла в 2018 год с запасами газа в ПХГ в объеме 14,7 млрд куб. м.

Отопительный сезон 2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

Украина в отопительный сезон 2016/2017 года (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (на 1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.

По состоянию на 1 апреля 2017 в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м газа, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (8 521,8 млн куб. м).

Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.