Украина использовала 3,5 млрд куб. м газа из ПХГ с начала отопительного сезона

Украина использовала 3 519,43 млн куб. м газа из подземных хранилищ (ПХГ) с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона, сократив запасы до 13 454,29 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

Среднесуточный отбор газа в январе составил 61,92 млн куб. м/сутки.

В частности, если на протяжении 1-9 января среднесуточный отбор газа из хранилищ составлял 40,8 млн куб. м, то 10-20 января он увеличился до 79 млн куб. м.

С начала января Украина импортировала 516,481 млн куб. м газа: 386,136 млн куб. м - через Словакию, 60,921 млн куб. м - через Венгрию, 69,424 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала января составила 1 144,979 млн куб. м, транзит - 4 051,024 млн куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, Украина вошла в 2018 год с запасами газа в ПХГ в объеме 14,7 млрд куб. м.

Отопительный сезон 2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

Украина в отопительный сезон 2016/2017 года (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (на 1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.

По состоянию на 1 апреля 2017 в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м газа, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (8 521,8 млн куб. м).

Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.