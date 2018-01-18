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Минэнергоугля отрицает планы повышения цены на газ для населения
13:14 17.01.2018 |
Информация о якобы предложении Минэнергоугля повысить цену на природный газ для населения с 1 апреля 2018 года является "абсолютной ерундой", заявил министр Игорь Насалик премьер-министру Владимиру Гройсману, попросившему на заседании Кабинета министров в среду прокомментировать такие сообщения СМИ.
"То есть вы не инициируете повышения цены на газ?" - переспросил глава правительства.
"Не инициируем", - подтвердил министр.
По его словам, публикации в СМИ связаны с обнародованием на сайте министерства проекта постановления о продлении специальных обязательствах по продаже природного газа для нужд населения, теплокоммунэнерго и религиозных организаций до апреля 2021 года.
Как заявил И.Насалик, этот документ "абсолютно не имеет никакого отношения к цене газа".
"Прошу проинформировать общество, что Минэнергоугля не предлагает повышение цены на газ, по словам министра", - отметил В.Гройсман по итогам диалога.
Он также поручил запросить официальную информацию у НАК "Нафтогаз Украины", по какой цене компания могла бы поставлять газ в 2018 году для населения как трейдер, чтобы правительство ее обнародовало.
Как сообщалось, еще во второй половине 2017 года Министерство энергетики и угольной промышленности обосновало новой формулой неизменность цены на природный газ для населения до 1 апреля 2018 года. Согласно предложенному расчету, цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года составит 5223,06 грн без НДС, что всего на 5,6% выше текущей. Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% текущей, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 гг.
По действующей на сегодня формуле, расчет значения цены газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017-го по 1 апреля 2018 года осуществляется за 12 календарных месяцев до месяца проведения расчета (июнь 2016 - май 2017), а Минэнергоугля предлагает изменить период расчета на апрель-октябрь, что позволит избежать изменения цен.
Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривает коррекцию цены газ, отпускаемого в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго), в зависимости от изменения цены на европейском хабе.
По расчетам "Нафтогаза Украины", согласно заложенной в правительственном постановлении формуле, цена газа с октября-2017 должна была вырасти ориентировочно на 19%.
Против повышения цен на газ для населения выступил премьер-министр В.Гройсман. По его словам, Кабинет министров ведет дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ), в ходе которой доказывает отсутствие оснований для повышения цены на природный газ для населения. На переговорах украинских делегаций с МВФ так и не было принято устраивающее обе стороны решение по цене на газ.
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