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Украина из-за морозов увеличила подъем газа из ПХГ почти вдвое
12:09 15.01.2018 |
Морозная погода во второй декаде января 2018 года вынудила почти вдвое увеличить отбор природного газа из украинских подземных хранилищ (ПХГ), свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", если на протяжении 1-9 января среднесуточный подъем газа из хранилищ составлял 40,8 млн куб. м, то 10-13 января он возрос до 74,3 млн куб. м при стабильном импорте на протяжении текущего месяца на уровне 25,6 млн куб. м/сутки.
В декабре-2017 среднесуточный отбор газа из ПХГ составил 46 млн куб. м при импорте 30,8 млн куб. м/сутки.
В целом Украина с начала стартовавшего 24 октября отопительного сезона и по 13 января 2018 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 17,4% (на 2 млрд 945,2 млн куб. м) - до 14 млрд 28,52 млн куб. м.
Отбор газа из хранилищ год назад - 13 января 2017 года - составил 55,09 млн куб. м при запасах 11 млрд 108,22 млн куб. м, два года назад - 93,52 млн куб. м (12 млрд 540,27 млн куб. м), три года назад - 64,53 млн куб. м (10 млрд 422,57 млн куб. м).
Таким образом, запасы газа в украинских ПХГ 13 января-2018 на 26,3%, 11,9% и 34,6% больше, чем на аналогичные даты 2017, 2016 и 2015 годов, соответственно.
Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6 млрд 415,13 млн куб. м, закачка - 9 млрд 147,86 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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