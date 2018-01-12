Украина располагает доступными для добычи запасами в 452,8 миллиарда кубометров газа, которых при нынешних темпах добычи хватит на 22 года.

Об этом сообщил глава правления НАК "Надра Украины" Ярослав Климович в своей статье в "Правительственном курьере".

"В Украине 402 месторождения углеводородов, в промышленной разработке - 269. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добытые запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда кубометров (добытые 68,9 процента всех запасов)", - отмечает он.

"Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно добыть только половину (452,8 миллиарда кубометров газа) ... а это на 22 года добычи", - утверждает Климович.

По данным руководителя "Надра Украины", если учесть перспективные ресурсы, то к запасам можно приплюсовать еще 256,6 миллиарда кубометров газа.

По его мнению, улучшить ситуацию можно за счет широкомасштабных геологоразведочных работ на территориях, где расположены ресурсы в 5,6 триллиона кубометров газа, а также за счет разведки нетрадиционных залежей газа.

По оценкам государственного предприятия "Укрнаукагеоцентр", они составляют 32 триллиона кубометров.

В то же время государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" заявила, что намерена активизировать работу по доразведке имеющихся месторождений в западном регионе Украины.

"Для увеличения добычи газа в западном регионе "Укргазвыдобування" активизирует работу по доразведке имеющихся месторождений, которыми оперирует "Львовгазвыдобування", - говорится в сообщении компании.

Разведочное бурение планируется провести на шести месторождениях "Львовгазвыдобування", которое сейчас разрабатывает всего 39 месторождений, на которых расположены около 500 скважин.

Напомним, глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко ранее заявил, что компания планирует начать добывать природный газ на лицензионных участках, которые расположены на шельфе Черного моря и уже через 5-7 лет выйти на показатель добычи 5 млрд кубометров газа в год.

Ранее Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".