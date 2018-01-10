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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Возобновляемые источники выйдут на 1-е место в энергетике ФРГ в 2018 году

07:52 10.01.2018 |

Новости ТЭК, Мир

 

Для электроэнергетики Германии 2018 год начался с весьма символического рекорда: 1 января потребности страны в электричестве впервые на 95 процентов обеспечивались возобновляемыми источниками. Это произошло благодаря сильному ветру, проглянувшему кое-где солнцу, а также относительно низкому из-за праздничного дня спросу на электроэнергию.

В немецкой электросистеме отныне доминируют ВИЭ

Практически полный переход 83-миллионой страны на "зеленое электричество" длился, естественно, всего несколько часов. Затем немецкая электроэнергетика вернулась к своему обычному состоянию. Таковым в сегодняшней Германии является доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 33,1 процента. Иначе говоря, в 2017 году треть электроэнергии в ФРГ производилась из ветра, биомассы, солнца и на гидроэлектростанциях. Это - тоже новый рекорд (в 2016 году данный показатель составлял 29 процентов).

"Мы достигли состояния, когда в электросистеме начинают доминировать возобновляемые источники", - заявлет Патрик Грайхен (Patrick Graichen), исполнительный директор берлинского аналитического центра Agora Energiewende, сообщившего о новогоднем рекорде. "Совершенно очевидным победителем является возобновляемая энергетика", - подчеркивает, подводя итоги минувшего года, Штефан Капферер (Stefan Kapferer), генеральный директор Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). Это оно высчитало долю в 33 процента.

По предварительным данным BDEW, производство электричества из ВИЭ выросло в Германии в 2017 году более чем на 15 процентов (энергокомпания E.on утверждает, что плюс составил даже 20 процентов). Одновременно снизилась выработка электроэнергии из каменного и бурого угля, в результате доля угольной генерации сократилась на 3,3 процентных пункта до 37 процентов.

Если возобновляемая энергетика продолжит наращивание производства теми же темпами, указывает Штефан Капферер, то ВИЭ уже в 2018 году обгонят уголь и станут главным источником электроэнергии в стране. Если же рассматривать раздельно производство электричества из каменного и бурого угля, то ВИЭ уже вышли на первое место. Такое разделение имело бы определенный смысл хотя бы потому, что каменный уголь Германия импортирует, в том числе из России (к концу 2018 года закроются последние две немецкие шахты), а бурый уголь добывает в открытых карьерах на собственной территории.

Атомная энергетика последовательно сдает позиции

В любом случае возобновляемая энергетика давно уже обогнала атомную энергетику, от которой Германия решила полностью отказаться к 2022 году: доля АЭС сократилась за год с 13 процентов до 11,6 процента. А в декабре 2017 года, как подсчитал Международный экономический форум возобновляемых источников энергии (IWR) в Мюнстере, одни только ветрогенераторы (на суше и в море) произвели в два раза больше электричества (14,6 миллиарда киловатт-часов), чем все оставшиеся немецкие АЭС (7,2 млрд кВт/ч).

Столь впечатляющий результат в значительной мере обеспечили сильные ветра, сопровождающие нынешнюю чрезвычайно теплую зиму. Однако часто штормило и минувшей осенью, а потому весьма "урожайным" с точки ветряной энергетики выдались сентябрь и октябрь.

В то же время в мае, июле и августе 2017 года было много солнечных дней, особенно на юге Германии, а потому в эти месяцы установленные в стране 1,6 миллиона солнечных батарей производили даже несколько больше энергии, чем ветрогенераторы, сообщила энергетическая компания E.on.

Морские ветропарки способны работать фактически круглый год

Таким образом, ветряная и солнечная энергетика в Германии, с одной стороны, периодически весьма удачно дополняют друг друга. С другой стороны, они сохраняют ярко выраженную зависимость от времени года и времени суток. Впрочем, опубликованное в декабре 2017 года исследование Института ветроэнергетики Общества имени Фраунгофера (IWES) показало, что те ветропарки, которые расположенны в море, работают значительно более стабильно, чем до сих пор считалось.

Эксперты установили, что действующие на Северном и Балтийском морях немецкие ветропарки устойчиво производят электроэнергию в течение 363 дней в году, т.е. практически круглый год. Поэтому авторы исследования поддержали требования так называемого "Куксхафенского призыва".

В этом документе, принятом в сентябре 2017 года, правительства прибрежных федеральных земель, предпринимательские объединения и профсоюзы обратились к правительству ФРГ с призывом разрешить до 2030 года установку в территориальных водах страны ветрогенераторов суммарной мощностью не в 15, а как минимум в 20 гигаватт, с последующим увеличением лимита к 2035 году до как минимум 30 гигаватт. Для сравнения: мощность каждой из семи продолжающих пока действовать немецких атомных электростанций составляет порядка 1,3-1,5 гигаватт.

Энергетики ждут нового правительства и исправления ошибок

Против столь масштабных планов выступают экологи, указывая на угрозу морским экосистемам, а также многие жители прибрежных районов, опасающиеся изменения морского пейзажа и в результате - ущерба для туризма. В то же время установка ветряков на суше тоже все чаще наталкивается на сопротивление местного насления, настаивающего, в частности, на увеличении минимального расстояния между ветрогенераторами и жилыми домами, и природоохранных организаций, обеспокоенных, среди прочего, вырубкой леса.

И это - далеко не единственные вопросы, которые требуют скорейших политических, законодательных решений как на местном и региональном, так и на федеральном уровнях. Поэтому энергетики - одни из тех, кто с наибольшим нетерпением ждут скорейшего формирования нового правительства ФРГ. Оно должно дать свежие импульсы политике "энергетического поворота" (Energiewende) и исправить накопившиеся ошибки.

Один из вопиющих перекосов состоит, к примеру, в том, что энергетические компании Германии все чаще оказываются в ситуации, когда им в особенно ветреные дни из-за излишков "зеленой" электроэнергии, которой они обязаны обеспечивать приоритет в сетях, приходится отправлять электричество за границу и при этом еще приплачивать получателям за то, что они ее берут. Тут явно надо менять действующие законы, а параллельно на государственном уровне форсировать разработку и внедрение различных систем накопления энергии.

Другая назревшая задача нового правительства - определить темпы и масштабы сокращения угольной генерации в рамках борьбы против изменения глобального климата. Осенью, при предыдущей попытке сформировать правительство, обсуждался вопрос о закрытии примерно 14 устаревших и экологически наиболее вредных крупных угольных электростанций.

Теоретически подобные меры могут укрепить позиции природного газа в немецкой электроэнергетике. Однако на практике доли рынка у угля отвоевывает не он, а ВИЭ. В 2017 году доля газовых электростанций в производстве электроэнергии в Германии выросла, по данным BDEW, лишь незначительно: с 12,5 процента до 13,1 процента.

По материалам: Deutsche Welle
 

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