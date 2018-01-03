В 2017 Украина сократила потребление газа на 14,9% до 28,4 млрд куб. м.

В 2017 году Украина сократила общее потребление природного газа на 14,9% до 28,4 млрд куб. м по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

"Украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,4 млрд куб. м газа, что на 14,9% меньше, чем в 2016 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный показатель потребления газа указан без учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрангаза", облгазов и добывающих предприятий.

В связи со значительным ростом объемов газотранспортной работы, в частности транзита, "Укртрансгаз" увеличил использование природного газа для собственных производственно-технических нужд до 2,2 млрд куб. м по сравнению с 1,7 млрд куб. м в 2016 году.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина сократила потребление газа на 4,1%, или на 1 366 млн куб. м до 32 361 млн куб. м.

В 2015 году потребление газа составило 33,7 млрд куб. м, в 2014 году - 39,7 млрд куб. м, в 2013 году - 50,36 млрд куб. м.