СБУ отрицает предоставление Станчаку необходимых разрешений для работы президентом Укртрансгаза

Служба безопасности Украины отрицает предоставление Павлу Юзефу Станчаку разрешительных документов, необходимых для работы президентом оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".

Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Українські Новини.

"Служба безопасности Украины заявляет, что не согласовывала вопрос назначения на должность в публичном акционерном обществе "Укртрансгаз" гражданина Республики Польша Павла Юзефа Станчака. Это является прерогативой исключительно НАК "Нефтегаз Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ также отмечают, что назначение лиц на должности в "Укртрансгазе", пребывание на которых требует оформления допуска и предоставления доступа к государственной тайне, осуществляется только при условии предоставления такого допуска и проведения необходимой проверки.

Согласно сообщению, в СБУ пока не поступали документальные материалы для рассмотрения вопроса о предоставлении Станчаку допуска к государственной тайне.

Ранее в СМИ сообщалось, что СБУ согласовала назначение Станчака президентом "Укртрансгаза".

Ранее Станчак работал техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A.

До этого, в 2003-2004 годах, Станчак в государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.

До 2008 года работал в должности технического директора - члена правления Gaz-System, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2017 года Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" назначила Станчака президентом "Укртрансгаза".

Позже СБУ заблокировала решение о назначении Станчака президентом "Укртрансгаза", не оформив ему разрешительные документы, необходимые для начала выполнения обязанностей на этой должности.

В ноябре "Нефтегаз" перевел Станчака на должность вице-президента "Укртрансгаза".

Сеть "Укртрансгаза" состоит из 38,55 тыс. км, пропускная способность составляет 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе.

ГТС включает 72 компрессорные станции (мощностью 5 544,3 МВт) и 702 газоперекачивающих агрегата.

"Укртрансгаз" оперирует 12 подземными хранилищами газа суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м.

100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".