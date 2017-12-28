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СБУ отрицает предоставление Станчаку необходимых разрешений для работы президентом Укртрансгаза
19:40 27.12.2017 |
Служба безопасности Украины отрицает предоставление Павлу Юзефу Станчаку разрешительных документов, необходимых для работы президентом оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".
Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Українські Новини.
"Служба безопасности Украины заявляет, что не согласовывала вопрос назначения на должность в публичном акционерном обществе "Укртрансгаз" гражданина Республики Польша Павла Юзефа Станчака. Это является прерогативой исключительно НАК "Нефтегаз Украины", - говорится в сообщении.
В СБУ также отмечают, что назначение лиц на должности в "Укртрансгазе", пребывание на которых требует оформления допуска и предоставления доступа к государственной тайне, осуществляется только при условии предоставления такого допуска и проведения необходимой проверки.
Согласно сообщению, в СБУ пока не поступали документальные материалы для рассмотрения вопроса о предоставлении Станчаку допуска к государственной тайне.
Ранее в СМИ сообщалось, что СБУ согласовала назначение Станчака президентом "Укртрансгаза".
Ранее Станчак работал техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A.
До этого, в 2003-2004 годах, Станчак в государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A.
До 2008 года работал в должности технического директора - члена правления Gaz-System, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.
Как сообщали Українські Новини, в августе 2017 года Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" назначила Станчака президентом "Укртрансгаза".
Позже СБУ заблокировала решение о назначении Станчака президентом "Укртрансгаза", не оформив ему разрешительные документы, необходимые для начала выполнения обязанностей на этой должности.
В ноябре "Нефтегаз" перевел Станчака на должность вице-президента "Укртрансгаза".
Сеть "Укртрансгаза" состоит из 38,55 тыс. км, пропускная способность составляет 287,7 млрд куб. м/год газа на входе и 178,5 млрд куб. м на выходе.
ГТС включает 72 компрессорные станции (мощностью 5 544,3 МВт) и 702 газоперекачивающих агрегата.
"Укртрансгаз" оперирует 12 подземными хранилищами газа суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м.
100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".
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