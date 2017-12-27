Порошенко одобрил присоединение Украины к уставу IRENA

Президент Петр Порошенко одобрил присоединение Украины к уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

"Закон подписан. 26.12.2017 возвращен с подписью от Президента", - говорится на сайте.

В мае 2016 года Порошенко подписал указ, которым признал целесообразным присоединение Украины к уставу IRENA и поручил председателю Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергею Савчуку обеспечить внесение заявки на членство Украины в этом агентстве.

Устав IRENA был подписан 26 января 2009 года в Бонне (Германия), присоединение к нему позволит Украине стать членом агентства.

На данный момент членами агентства IRENA являются 150 государств и еще 30 начали процесс приобретения членства.

Присоединение Украины к уставу IRENA обязывает платить ежегодные членские взносы в бюджет агентства, которые определяются по шкале взносов в Организацию Объединенных Наций и в соответствии с расчетами на 2017 год могут составить ориентировочно 650 тыс. гривен.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что членство Украины в IRENA позволит подавать заявки в фонд АDFD на получение льготных кредитов.

Бюджет этого фонда сейчас составляет 350 млн долларов, кредиты предоставляются на конкурсной основе под 1-2% на срок до 20 лет, включая 5-летний льготный период, при условии софинансирования 50/50.

Как сообщали Українські Новини, Савчук рассчитывает на внедрение проектов возобновляемой энергетики в Украине в случае присоединения к уставу IRENA.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) создано в 2011 году.

Его деятельность направлена на обеспечение быстрого перехода к устойчивому использованию возобновляемых источников энергии в глобальных масштабах.

Бюджет IRENA на 2016-2017 годы составлял 46 млн долларов.