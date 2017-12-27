Финансовые новости
- |
- 27.12.17
- |
- 01:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко одобрил присоединение Украины к уставу IRENA
17:07 26.12.2017 |
Президент Петр Порошенко одобрил присоединение Украины к уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).
Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
"Закон подписан. 26.12.2017 возвращен с подписью от Президента", - говорится на сайте.
В мае 2016 года Порошенко подписал указ, которым признал целесообразным присоединение Украины к уставу IRENA и поручил председателю Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергею Савчуку обеспечить внесение заявки на членство Украины в этом агентстве.
Устав IRENA был подписан 26 января 2009 года в Бонне (Германия), присоединение к нему позволит Украине стать членом агентства.
На данный момент членами агентства IRENA являются 150 государств и еще 30 начали процесс приобретения членства.
Присоединение Украины к уставу IRENA обязывает платить ежегодные членские взносы в бюджет агентства, которые определяются по шкале взносов в Организацию Объединенных Наций и в соответствии с расчетами на 2017 год могут составить ориентировочно 650 тыс. гривен.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что членство Украины в IRENA позволит подавать заявки в фонд АDFD на получение льготных кредитов.
Бюджет этого фонда сейчас составляет 350 млн долларов, кредиты предоставляются на конкурсной основе под 1-2% на срок до 20 лет, включая 5-летний льготный период, при условии софинансирования 50/50.
Как сообщали Українські Новини, Савчук рассчитывает на внедрение проектов возобновляемой энергетики в Украине в случае присоединения к уставу IRENA.
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) создано в 2011 году.
Его деятельность направлена на обеспечение быстрого перехода к устойчивому использованию возобновляемых источников энергии в глобальных масштабах.
Бюджет IRENA на 2016-2017 годы составлял 46 млн долларов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Воскресные выборы в ОТО: Почему оппозиция опять проиграла, а власть не победила
|США могут наказать Украину за пиратство
|НБУ отменил отдельные требования к банкам о проведении ими валютных операций клиентов
|Ставки по депозитам населения в 2018 году существенно не изменятся - банкиры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США могут наказать Украину за пиратство
|Порошенко одобрил присоединение Украины к уставу IRENA
|Правительство хочет отменить институт постоянного землепользования
|Цены на нефть опускаются 26 декабря на слабой активности торгов, Brent подешевела до $65,08 за баррель
|В январе-ноябре госбюджет выполнен с профицитом 5,5 млрд гривен
|Украина использовала 2 млрд куб. м газа из ПХГ с начала отопительного сезона
Это интересно
|Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?
|Названы смартфоны 2017 года с самыми живучими батареями
|Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора
|Европейский суд приравнял Uber к такси. Что из этого следует?
|Facebook добавляет в социальную сеть новую функцию распознавания лиц на фото
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами