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Нафтогаз рассчитывает на подписание договора по управлению ГТС Украины в III кв.-2018
10:10 26.12.2017 |
Глава правления НАК "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает возможным подписание договора по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины с зарубежными партнерами в третьем квартале 2018 года.
"Мы считаем, что это (совместное управление - ИФ) можно начать делать приблизительно с третьего квартала 2018 года", - сказал он в эфире "5 канала" в пятницу вечером.
По его словам, в феврале должно быть получено решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, а в марте станут известны все заинтересованные в управлении ГТС Украины международные компании.
"Мы предлагаем сразу обсудить условия конкурса в Верховной Раде, чтобы она предварительно сказала: да, это те критерии, за которые мы готовы брать партнера. По этим критериям провести конкурс на протяжении 3-4 месяцев и уже до августа-сентября окончательно подписать документы с тем, кто выиграет конкурс", - пояснил он.
А.Коболев также сообщил, что помимо Snam (Италия)/Eustream (Словакия) и Gasunie (Нидерланды)/ GRTgaz (Франция), с которыми подписаны соответствующие меморандумы, интерес к управлению ГТС Украины также проявлен "немецкой группой".
Как сообщалось, по мнению главы "Нафтогаза", Украина должна выйти с конкретным предложением по привлечению европейского партнера к управлению своей ГТС уже в начале 2018 года. Затягивание с привлечением международного партнера повлечет за собой потерю транзита российского газа по территории страны, годовой объем выручки от которого составляет около $3 млрд.
Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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