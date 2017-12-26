Финансовые новости
- |
- 26.12.17
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Поставки газа со стороны Словакии в Украину не сократились из-за ареста газа по спору с IUGAS
09:42 26.12.2017 |
Поставки природного газа со стороны Словакии в Украину осуществляются в обычных объемах, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ПАО "Укртрансгаз".
В свою очередь, в НАК "Нафтогаз Украины" агентству сообщили, что компания занимается урегулированием этой ситуации. "Нафтогаз занимается урегулированием этой ситуации. Транспортировка газа украинской ГТС и обеспечение газом украинских потребителей идет в штатном режиме", - отметили в НАК.
По данным оператора ГТС Словакии Eustream, поставки газа со стороны Словакии в Украину на протяжении 1-21 декабря осуществлялись в объемах 21-22 млн куб. в сутки.
Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник сообщило, что решением словацкого суда от 20 декабря 2017 года по иску итальянской компании "Югаз" арестованы поставки газа из Словакии в адрес НАК "Нафтогаз Украины" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору с Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS, Италия).
"Это проблема еще 2012 года. Предыдущий менеджмент был не очень успешным во всех трибуналах - как с Газпромом, так и с RosUkrEnergo - проиграл и этот суд. Мы готовы к переговорам, поскольку это решение уже не изменить. Там не такая большая цифра, мы сейчас ищем контрагента с той стороны, который уполномочен сесть с нами за стол переговоров. Как только мы его найдем, я думаю, мы найдем и путь это урегулировать", - прокомментировал ситуацию глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев эфире "5 канала" в пятницу вечером.
Как сообщалось, стокгольмский арбитраж принял решение наложить штраф на НАК в размере $12,7 млн за невыполнение контрактных обязательств перед IUGAS в период с 1 сентября 2008 года по 31 декабря 2010 года. Суд также признал, что в период до 1 сентября 2008 года "Нафтогаз Украины" не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с тем, что IUGAS не подавала заявок на его поставку.
Суд также решил, что в период 2011-2012 гг. "Нафтогаз Украины" не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с существованием обстоятельств, которые были вне контроля компании. Кроме того, Стокгольмский арбитражный суд не принимал решений относительно поставок природного газа в последний год действия контракта - 2013 год.
НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США не намерены продлевать действующий до 2018 режим беспошлинного ввоза в США товаров из Украины
|Праздничный понедельник немного разбалансирует межбанк на следующей неделе
|НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В январе-ноябре госбюджет выполнен с профицитом 5,5 млрд гривен
|Украина использовала 2 млрд куб. м газа из ПХГ с начала отопительного сезона
|Нафтогаз рассчитывает на подписание договора по управлению ГТС Украины в III кв.-2018
|Поставки газа со стороны Словакии в Украину не сократились из-за ареста газа по спору с IUGAS
|Цены на нефть изменяются незначительно 26 декабря в ожидании статистики по запасам в США
|США не намерены продлевать действующий до 2018 режим беспошлинного ввоза в США товаров из Украины
Это интересно
|Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора
|Европейский суд приравнял Uber к такси. Что из этого следует?
|Facebook добавляет в социальную сеть новую функцию распознавания лиц на фото
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами
|В Токийском университете открыт новый самовосстанавливающийся материал, который планируют использовать в смартфонах
|Индекс страсти и инвестиции