Поставки газа со стороны Словакии в Украину не сократились из-за ареста газа по спору с IUGAS

Поставки природного газа со стороны Словакии в Украину осуществляются в обычных объемах, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ПАО "Укртрансгаз".

В свою очередь, в НАК "Нафтогаз Украины" агентству сообщили, что компания занимается урегулированием этой ситуации. "Нафтогаз занимается урегулированием этой ситуации. Транспортировка газа украинской ГТС и обеспечение газом украинских потребителей идет в штатном режиме", - отметили в НАК.

По данным оператора ГТС Словакии Eustream, поставки газа со стороны Словакии в Украину на протяжении 1-21 декабря осуществлялись в объемах 21-22 млн куб. в сутки.

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник сообщило, что решением словацкого суда от 20 декабря 2017 года по иску итальянской компании "Югаз" арестованы поставки газа из Словакии в адрес НАК "Нафтогаз Украины" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору с Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS, Италия).

"Это проблема еще 2012 года. Предыдущий менеджмент был не очень успешным во всех трибуналах - как с Газпромом, так и с RosUkrEnergo - проиграл и этот суд. Мы готовы к переговорам, поскольку это решение уже не изменить. Там не такая большая цифра, мы сейчас ищем контрагента с той стороны, который уполномочен сесть с нами за стол переговоров. Как только мы его найдем, я думаю, мы найдем и путь это урегулировать", - прокомментировал ситуацию глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев эфире "5 канала" в пятницу вечером.

Как сообщалось, стокгольмский арбитраж принял решение наложить штраф на НАК в размере $12,7 млн за невыполнение контрактных обязательств перед IUGAS в период с 1 сентября 2008 года по 31 декабря 2010 года. Суд также признал, что в период до 1 сентября 2008 года "Нафтогаз Украины" не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с тем, что IUGAS не подавала заявок на его поставку.

Суд также решил, что в период 2011-2012 гг. "Нафтогаз Украины" не несет ответственности за неосуществление поставок природного газа в связи с существованием обстоятельств, которые были вне контроля компании. Кроме того, Стокгольмский арбитражный суд не принимал решений относительно поставок природного газа в последний год действия контракта - 2013 год.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

