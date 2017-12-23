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Госбюджет-2018: на строительство нового патронного завода направят 1,4 миллиарда
18:28 22.12.2017 |
Министерство обороны Украины в 2018 году направит 1,4 миллиарда гривень на строительство в Украине нового патронного завода, который позволит закрыть в нашей стране вопрос нехватки некоторых видов патронов.
Об этом сообщил на брифинге начальник управления планирования бюджета Департамента финансов Минобороны Константин Кифаренко.
"В Минобороны создано специальное Главное управление, которое будет заниматься патронным заводом. Для нас этот вопрос новый, так как мы при Украине заводы никакие не строили. Общая сумма, которая предусматривается на патронный завод, которая перейдет с этого года (бюджет на 2017 год - УНИАН)... 1,4 миллиарда гривень на это направление. Если будет необходимость, будем просить соответственно увеличения", - сказал Кифаренко.
Он добавил, что место для строительства уже выбрано, идет процесс проектирования.
Как сообщал УНИАН, в 2014 году, в начале боевых действий на Донбассе, Луганский патронный завод - единственное в Украине предприятие, которое располагало мощностями для производства боеприпасов, было захвачено пророссийскими боевиками. Высшее военное руководство нашей страны неоднократно заявляло о необходимости создания аналогичного предприятия на подконтрольной Украине территории.
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