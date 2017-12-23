Цена Газпрома для Нафтогаза будет равна цене газа на европейском хабе - глава НАК

Цена природного газа по контракту на поставку между ОАО "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины", действующему до конца 2019 года, согласно решению Стокгольмского арбитража будет равна цене на одном из европейских газовых хабов, заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

"На будущее цена будет уменьшена... Она будет близка к европейской, а если говорить точно, она будет равняться цене на одном из европейских хабов, что мы считаем значительным улучшением условий покупки газа в Украине", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

А.Коболев указал, что согласно решению арбитража цена на II квартал 2014 года была снижена на 27,4% - до $352 с $485 за 1 тыс. куб. м, и такой же подход будет применен и к будущим поставкам, но цифра снижения к первоначальной формуле контракта будет другой.

"В будущем "Нафтогаз" может покупать газ по цене ниже, чем изначально было предусмотрено в контракте", - сказал несколько ранее в этот день глава НАК на встрече с президентом Петром Порошенко, комментируя принятое судебное решение.

