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Украина с 2019 г. планирует полностью отказаться от импорта антрацита - Насалик
14:44 21.12.2017 |
Украина с 2019 года планирует полностью отказаться от импорта углей антрацитовой группы, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на итоговой пресс-конференции в Киеве в четверг.
По его словам, в 2017 году потребление антрацита электростанциями страны снизится до 5 млн тонн с 10,6 млн тонн - в 2016 году, а в 2018 году - до 3 млн тонн.
И.Насалик напомнил, что такие показатели будут достигнуты за счет уже начавшегося переоборудования антрацитовых блоков ТЭС на газовую группу угля.
Как сообщалось, потребление угля ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году ожидается на уровне 26 млн 258,7 тыс. тонн, что на 16,2% (на 5 млн 79,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В том числе потребление угля антрацитовой группы должно снизиться на 44,8% (на 5 млн 748,2 тыс. тонн) - до 7 млн 75,9 тыс. тонн, тогда как газовой группы - возрасти на 3,6% (на 668,1 тыс. тонн), до 19 млн 182,7 тыс. тонн.
ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом - до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д - 18 млн 514,6 тыс. тонн.
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