Финансовые новости
- |
- 23.12.17
- |
- 19:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина выставит на международные конкурсы 3 нефтегазовых проекта на условиях СРП - министр
13:07 21.12.2017 |
Межведомственная комиссия по организации подписания и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) вскоре выставит на международный конкурс три проекта для привлечения инвестора, сообщил глава комиссии, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Комиссия по СРП рассмотрела три проекта, и будет выставлять их на международный конкурс по привлечению инвесторов", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг, не уточнив конкретных проектов.
По его словам, интерес со стороны нефтегазовых инвесторов, готовых вложить в $200-400-600 млн в страну, где нестабильная ситуация и проходят военные действия, не велик.
"Но такие желающие есть", - отметил И.Насалик.
Он добавил, что последние решения в части страхового запаса газа и снижение Верховной Радой рентной платы на новые скважины должны увеличить интерес инвесторов.
"Ожидаем, что компании со средним и высоким уровнем мировых технологий войдут на украинский рынок", - прогнозирует глава Минэнергоугля.
В начале ноября министерство сообщило, что Межведкомиссия утвердила проекты постановлений Кабмина "О проведении конкурса на подписание СРП по участку Варвинскому" и "О проведении конкурса на подписание СРП по участкам Берестянский, Смелянский, Романовский, Шубинский и Новостепановский". По информации Минэнергоугля, условия проведения конкурсов будут включать требование для потенциальных инвесторов о раскрытии конечных бенефициаров.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
|Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
|Нафтогаз по решению Стокгольмского арбитража не будет платить за поставленный "Газпромом" газ на НКТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
|С 18 по 22 декабря железнодорожные партии дизельного топлива подорожали на 250 грн/т - до 26 610 грн/т
|Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
|Украина на треть увеличит расходы на закупку оружия и военной техники
|Госбюджет-2018: на строительство нового патронного завода направят 1,4 миллиарда
|Цена Газпрома для Нафтогаза будет равна цене газа на европейском хабе - глава НАК
Это интересно
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами
|В Токийском университете открыт новый самовосстанавливающийся материал, который планируют использовать в смартфонах
|Индекс страсти и инвестиции
|Jeep Cherokee обновился. Теперь он такой же, как все
|В будущем году 3D-сенсоры придут в смартфоны массового сегмента
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+