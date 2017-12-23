Украина выставит на международные конкурсы 3 нефтегазовых проекта на условиях СРП - министр

Межведомственная комиссия по организации подписания и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) вскоре выставит на международный конкурс три проекта для привлечения инвестора, сообщил глава комиссии, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Комиссия по СРП рассмотрела три проекта, и будет выставлять их на международный конкурс по привлечению инвесторов", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг, не уточнив конкретных проектов.

По его словам, интерес со стороны нефтегазовых инвесторов, готовых вложить в $200-400-600 млн в страну, где нестабильная ситуация и проходят военные действия, не велик.

"Но такие желающие есть", - отметил И.Насалик.

Он добавил, что последние решения в части страхового запаса газа и снижение Верховной Радой рентной платы на новые скважины должны увеличить интерес инвесторов.

"Ожидаем, что компании со средним и высоким уровнем мировых технологий войдут на украинский рынок", - прогнозирует глава Минэнергоугля.

В начале ноября министерство сообщило, что Межведкомиссия утвердила проекты постановлений Кабмина "О проведении конкурса на подписание СРП по участку Варвинскому" и "О проведении конкурса на подписание СРП по участкам Берестянский, Смелянский, Романовский, Шубинский и Новостепановский". По информации Минэнергоугля, условия проведения конкурсов будут включать требование для потенциальных инвесторов о раскрытии конечных бенефициаров.

