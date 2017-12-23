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Рада запретила установку общедомовых газовых счетчиков без согласия совладельцев многоквартирного дома
13:03 21.12.2017 |
Верховная Рада запретила установку общедомовых газовых счетчиков без согласия совладельцев многоквартирного дома.
За принятие соответствующего законопроекта №5722 за основу проголосовали 325 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, во многих городах страны сложилась напряженная ситуация с установкой счетчиков газа бытовым потребителям, поскольку в законе "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" не определено, какие именно счетчики газа должны быть установлены - индивидуальные или общедомовые.
Пользуясь правовой неопределенностью, компании, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории (операторы ГРС), стали массово устанавливать в многоквартирных домах общедомовые счетчики.
В результате операторы ГРС фактически заставляют жителей домов оплачивать объем газа, потребленного многоквартирным домом в целом, независимо от фактического потребления природного газа конкретным потребителем.
"С целью обеспечения коммерческого учета природного газа для населения, субъекты хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, оснащают население (бытовых потребителей) индивидуальными счетчиками газа", - говорится в законопроекте.
Согласно законопроекту, в случае если совладельцы дома отказались от установки общедомового счетчика, то распределение газа в дом не прекращается, а стоимость начисляется исходя из социальных норм потребления.
Установка индивидуальных счетчиков природного газа может осуществляться на условиях софинансирования потребителей и оператора за счет тарифа на распределение природного газа.
Кроме того, под стенограмму были озвучены правки, согласно которым квартиры и индивидуальные дома, жители которых используют газ только для приготовления пищи, должны быть оборудованы счетчиками до 1 января 2021 года.
Также счетчики не могут устанавливаться за счет средств местных бюджетов, а в случае установки прибора учета потребителем за свой счет газораспределительная компания будет обязана компенсировать потребителю потраченные на установку средства.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров отложил на неопределенный срок публикацию цены природного газа на уровне импортного паритета на период с 1 октября 2017 года до 31 марта 2018 года.
Согласно методике определения цены газа по импортному паритету, установленной постановлением №187 от 22 марта 2017 года, с 1 октября 2017 года цена газа для населения и ТКЭ должна увеличиться на 17,6%.
В начале ноября министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Украина и МВФ продолжают переговоры по цене газа для населения.
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