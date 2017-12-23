Украина в 2018г планирует увеличить долю в закупках ядерного топлива у Westinghouse до 55% - Насалик

Украина в 2018 году планирует увеличить долю закупок ядерного топлива у Westinghouse для своих атомных электростанций с 40% до 55%, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Если на сегодняшний 60% поставляют россияне, 40% - Westinghouse, то уже буквально в следующем году мы выйдем в пропорцию 55 на 45 в пользу американской компании и это позволит нам не зависеть от одного поставщика", - сказал он на итоговой пресс-конференции в Киеве в четверг.

Министр также напомнил о реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), благодаря которому страна не будет ежегодно платить России $200 млн.

Как сообщалось, Украина в январе-октябре 2017 года закупила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $381 млн 176,7 тыс. Для украинских АЭС было закуплено топливо российского производства на $244 млн 312,2 тыс., шведского производства - на $136 млн 864,5 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива за 10 месяцев 2017 года у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 64,09%, у Westinghouse (Швеция) - 35,91%.

Ранее президент и CEO Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что в 2017 году компания увеличит поставки ядерного топлива в адрес НАЭК "Энергоатома" до шести партий. Планируется, что по шесть загрузок будет поставляться до 2020 года.

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

