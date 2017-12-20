Требования Нафтогаза Украины к Газпрому по транзитному контракту оцениваются в $6,5-16 млрд - Витренко

Требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту оцениваются в $6,5-16 млрд, сообщил главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в среду

"Наши требования по транзиту - в $6,5-16 млрд - в зависимости от того, будет ли учтено (судом - ИФ) украинское законодательство", - сказал он.

Ю.Витренко добавил, что встречные требования "Газпрома" относительно небольшие - несколько миллионов долларов. В то же время полные требования "Газпрома", включая контракт на поставку газа, оценивается в $59,2 млрд.

