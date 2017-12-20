Газпром хочет вынести за скобки решения Стокгольмского арбитража объемы поставки на оккупированные территории

"Газпром" добивается того, чтобы Стокгольмский арбитраж в рамках тяжбы российского газового монополиста с НАК "Нафтогаз Украины" не принимал какого-либо решения по объемам поставки газа на оккупированные территории, сообщил журналистам главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко в Киеве в среду.

"Газпром" говорит, что не надо принимать никакого решения по объемам газа, поставленного на оккупированные территории. Мы, в свою очередь, говорим, что любые расчеты - это цена умноженная на объем, не зная объемов нельзя сказать кто и кому что должен", - сказал он.

Ю.Витренко добавил, что сейчас "Газпром" выставляет счета "Нафтогазу Украины" с суммами, которые требует оплатить за поставку газа в оккупированные районы Донбасса, однако Украина этих объемов не контрактовала.

"Любые платежи "Газпром" может зачислить в качестве оплаты за поставки в ОРДЛО - для нас это недопустимо", - подытожил он.

По информации главного коммерческого директора "Нафтогаза Украины", претензии "Газпрома" по поставкам в оккупированные районы Донбасса сейчас составляют около $1,3 млрд.