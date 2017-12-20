Еще одна добывающая компания начинает импорт газа

Газодобывающая компания «Тисагаз», 100% которой принадлежит американской Cub Energy, осуществила тестовые поставки природного газа в Украину. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственное исследование рынка природного газа.

Тестовые поставки были сделаны через все три доступных маршрута: Польшу, Венгрию и Словакию. Для этих нужд ресурс был закуплен у одного из крупнейших мировых трейдеров - компании AOT Energy.

Напомним, ООО «Тисагаз» разрабатывает два нефтегазовых участка в Закарпатской области - Русско-Комаровское (7 кв. км) и Станивское месторождения (127 кв. км). На последнем добыча в текущее время не ведется.

Кроме 100% «Тисагаза», Cub Energy владеет 50% доли в разработке считающегося перспективным Ужгородского месторождения. Работы на нем ведутся совместно со словацкой компанией Nafta. В 2018 г. планируется бурение первой скважины на этом участке. Также Cub Energy принадлежит 35% компании «Куб-Газ», контрольный пакет которой в 2016 г. купила группа Burisma.

Как сообщал enkorr, первыми среди добывающих компаний импорт газа начали ДТЭК и Cadogan Petroleum. В 2016-2017 гг. импортные поставки осуществляли «Укрнефтебурение», «Эско-Пивнич» и компания «Горизонты».

Справка enkorr

Cub Energy со штаб-квартирой в Хьюстоне (Техас) и офисом в Киеве относит себя к числу пяти крупнейших частных нефтегазовых операторов Украины. Крупнейшим акционером Cub Energy является бизнесмен Михаил Афендиков.