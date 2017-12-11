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Дионисий Галикарнасский
Украина использовала 1,3 млрд куб. м газа из ПХГ с начала отопительного сезона
10:33 11.12.2017 |
Украина использовала из подземных хранилищ (ПХГ) 1 267,4 млн куб. м газа с начала отопительного сезона, сократив запасы до 15 706,32 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
24 октября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа, что означает начало отопительного сезона 2017/2018 года.
Среднесуточный отбор газа в декабре составил 46,01 млн куб. м/сутки.
С начала декабря Украина импортировала 278,965 млн куб. м газа: 197,521 млн куб. м - через Словакию, 36,314 млн куб. м - через Венгрию, 45,131 млн куб. м - через Польшу.
При этом с начала декабря Украина снизила импорт газа через территорию Венгрии в 3 раза.
Так, среднесуточный показатель импорта газа через Венгрию в ноябре составлял 12,865 млн куб. м/сутки, а за период с 1 по 9 декабря - 4,035 млн куб. м/сутки.
Собственная добыча с начала декабря составила 523,321 млн куб. м, транзит - 2 324,964 млн куб. м.
Как сообщали Українськi Новини, отопительный сезон 2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.
Украина в отопительный сезон 2016/2017 года (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (на 1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м газа, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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