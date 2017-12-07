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Рада разрешила президенту самостоятельно комплектовать НКРЭКУ до конкурсного отбора новых членов регулятора
18:18 07.12.2017 |
Парламент принял в целом законопроект №7342-1, разрешающий президенту самостоятельно доукомплектовать НКРЭКУ до конкурсного отбора новых членов регулятора.
За такое решение на заседании Верховной Рады в четверг проголосовал 233 депутата.
Согласно документу, президент сможет провести назначения на все вакантные должности членов НКРЭКУ на срок до трех месяцев.
Законопроект №7342-1 разработан депутатами Александром Домбровским ("БПП"), Михаилом Бондарем ("Народный фронт") и Юлием Иоффе ("Опозиционный блок").
Как сообщалось, в конце ноября 2017 года НКРЭКУ утратила кворум вследствие увольнения одного из членов регулятора. Вместе с тем номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ была сформирована со значительным опозданием и только недавно приступила к работе.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
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