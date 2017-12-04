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Украина использовала из ПХГ 853,3 млн куб. м газа с начала отопительного сезона
10:14 04.12.2017 |
Украина использовала из подземных хранилищ (ПХГ) 853,31 млн куб. м газа с начала отопительного сезона, сократив запасы до 16 120,41 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
24 октября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа, что означает начало отопительного сезона 2017/2018 года.
Среднесуточный отбор газа в ноябре составил 24,85 млн куб. м.
В ноябре Украина импортировала 1 316,838 млн куб. м газа: 789,058 млн куб. м - через Словакию, 385,962 млн куб. м - через Венгрию, 141,815 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча в ноябре составила 1 743,820 млн куб. м, транзит - 8 134,679 млн куб. м.
Как сообщали Українськi Новини, отопительный сезон 2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.
Украина в отопительный сезон 2016/2017 года (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м газа, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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