Коболев: В этом году в Украине рекордный доход от транзита газа - 3 млрд долларов

Газотранспортная система Украины - самодостаточный, финансово стабильный бизнес, который приносит доход в размере 3 млрд долларов.

Об этом в программе "Ситуація" с Тарасом Березовцом на "Прямом" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.





"Українская ГТС надежна она требует модернизации для улучшения качества своей работы. Для увеличения уровня автоматизации. Но эти цифры абсолютно доступны нам. В этом году я ожидаю рекордную сумму, рекордный объем от транзита газа - около 3 млрд долларов США. Этот объем является частично достижением пиар-работы и юридической работы, которую наша команда проводит в Стокгольме, ЕС и Германии ", - отметил он.

Из трех млрд долларов, по словам Коболева, мы можем абсолютно комфортно получить достаточную сумму средств для финансирования украинской ГТС.

"Западная компания Мот МакДональд провела аудит украинской ГТС, которая четко определила минимальную сумму инвестиций для поддержания системы на том уровне, который есть сейчас в нашей системе - минимум 200-300 млн долларов в год. Поэтому с точки зрения окупаемости и самодостаточности при текущих уровнях доходов - самодостаточный, финансово стабильный бизнес ", - подчеркнул председатель правления.

Также он подчеркнул, что существует существенная разница в идеологии нынешней команды НАК "Нафтогаз України" от идеологии команды Юлии Тимошенко.

"Мы не ищем партнеров, чтобы нам одолжить деньги. Мы ищем партнеров, чтобы больше заработать и самим определять, куда и как тратить наши деньги. Это очень разные идеологии. И их не нужно путать. Мы хотим увеличить транзит газа в 110 млрд куб м и зарабатывать 5 млрд долларов в год ", - сказал Андрей Коболев.