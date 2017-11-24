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Глава Нафтогаза: договор с Газпромом не стоит бумаги, на которой он написан
21:02 24.11.2017 |
Глава правления национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предостерег политиков или чиновников, которые хотят заключать сделки с российским газовым монополистом «Газпром», о ненадежности российского партнера. Такое заявление он сделал в эфире одного из национальных телеканалов.
«У нас до сих пор есть большое количество людей, которые говорят: а давайте договоримся с «Газпромом», а давайте что-то с ними порешаем. У меня к ним всегда есть обратный вопрос: а как вы собираетесь с ними («Газпромом» - УНИАН) договариваться. Вы подпишете с ними договор?.. Я давно в этом бизнесе, и у меня есть, к сожалению, очень грустный вывод, что какой-либо договор, пописанный с «Газпромом», если он этой компании не выгоден, не стоит бумаги, на которой он написан», - сказал он.
По словам Коболева, Украине следует договариваться не с «Газпромом», а с Европой.
«Нам нужны европейские компании, которые зайдут в Украину, которые станут клиентами нашей ГТС и выполнят свое обязательство о переносе точек передачи газа на восточную границу Украины. Это позволит нам стать частью европейского рынка газа», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в 2009 году в то время премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала с «Газпромом» 10-летний договор на поставку и транзит природного газа. Согласно этому документу, наша страна была обязана каждый год, независимо от уровня потребления, покупать у российской компании 52 млрд куб. м газа, а «Газпром» - транспортировать через украинскую территорию в Европу 110 млрд. куб. м.
Российская компания не выполняла свои обязательства, но при этом требовала выполнения Украиной своих. Это стало причиной для обращения в 2014 году «Нафтогаза» в Стокгольмский арбитраж для защиты корпоративных и национальных интересов.
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