Польша будет покупать СПГ в США

Группа польских нефтегазовых компаний (PGNiG) подписала пятилетний контракт на поставку СПГ (сжиженного природного газа) с терминала Sabine Pass американской компании Centrica, говорится в сообщении польской компании.

Поставки газа начнутся в 2018 г. До 9 грузов будут доставлены в течение срока контракта на терминал LNG президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце, где PGNiG недавно забронировал дополнительные мощности для регазификации.

Основным источником СПГ, поставляемого по этому контракту, является Северо-американский терминал по сжижению природного газа, расположенный на перевале Сабина, штат Луизиана.

Это первый среднесрочный контракт на СПГ, подписанный филиалом PGNiG Supply & Trading, расположенным в Лондоне.

Соглашение заключено в рамках стратегии PGNiG по обеспечению надежных и диверсифицированных поставок газа в Польшу и ее растущих торговых возможностей на европейском рынке. Это также первый среднесрочный контракт на СПГ из США в Центральной и Восточной Европе.

В октябре этого года PGNiG также приняла участие в обязательной процедуре Open Season для заказов на пропускную способность из запланированного коридора трубопровода длиной 10 млрд куб. м газа в год, который соединит Норвежский континентальный шельф с Польшей в 2022 г.

В сообщении компании подчеркивается, что это соглашение является первым в своем роде в планируемом портфеле среднесрочных соглашений об СПГ в PGNiG. Большинство этих соглашений направлены на повышение энергетической безопасности региона, в котором исторически доминировал российский газ.