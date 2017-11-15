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Транзит газа через ГТС Украины с начала 2017 почти сравнялся с показателем за весь 2016
16:43 15.11.2017 |
Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в период с 1 января по 13 ноября 2017 года составил 80,8 млрд куб. м, почти сравнявшись с показателем за весь 2016 год (тогда транзит составил 82,2 млрд куб. м).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українські Новини.
В аналогичный период 2016 года транзит газа составил 68,8 млрд куб. м, что на 15% или 12 млрд куб. м меньше, чем в текущем году.
Наибольшие объемы транспортирования газа в этом году российский "Газпром" заказывал в зимний период (в январе - 8,9 млрд куб. м) и при остановке на ремонт обходного подводного газопровода "Северный поток" (в августе и сентябре - 8,8 млрд куб. м и 8, 4 млрд куб. м). "При этом "Газпром" систематически не выполняет технические обязательства по контракту на транзит газа с НАК "Нефтегаз Украины" по соблюдению давлений газа в магистральных газопроводах в течение 277 суток (89%) с начала 2017", - отмечается в сообщении.
В начале ноября во входной точке газоизмерительной станции "Суджа", что находится на российско-украинской границе, было зафиксировано еще большее падение давления до 52-54 кгс/кв. см (при контрактном 60 кгс/кв. см).
Согласно сообщению, после информирования "Укртрансгазом" постоянно действующей мониторинговой группы Европейской Комиссии о систематических нарушениях со стороны "Газпрома" впервые за последние 2 месяца давление увеличилось (с 7 ноября) к определенным контрактом 60-65 кгс/кв. см.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила транзит газа на 22,6% (на 15,1 млрд куб. м) до 82,16 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом (67,08 млрд куб. м).
В месячном разрезе транзит газа в 2016 году составил: в январе - 6,406 млрд куб. м, в феврале - 6,146 млрд куб. м, в марте - 6,771 млрд куб. м, в апреле - 5,558 млрд куб. м, в мае - 6,468 млрд куб. м, в июне - 6,259 млрд куб. м, в июле - 5,607 млрд куб. м, в августе - 6,95 млрд куб. м, в сентябре - 6,81 млрд куб. м, в октябре - 8,275 млрд куб. м, в ноябре - 8,487 млрд куб. м, в декабре - 8,421 млрд куб. м.
В 2015 году транзит газа через украинскую газотранспортную систему составил 67,1 млрд куб. м, в 2014 году - 59,4 млрд куб. м, в 2013 году - 86,1 млрд куб. м.
В 2016 году Украина, начиная с июля, неоднократно обвиняла "Газпром" в нарушении контракта, в частности в поддержании оптимального давления на входе в украинскую ГТС, подобные обвинения имели место и в 1-м квартале 2017 года.
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