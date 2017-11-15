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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как растет рынок газа: 20 новых импортеров

20:55 14.11.2017 |

Новости ТЭК

 Юрий Винничук / БизнесЦензор

Engie и Socar начали хранить газ в украинских хранилищах в режиме "таможенного склада";

Польская PGNiG получила доступ к украинским газохранилищам;

"Укртрансгаз" закачал в газохранилища первые объемы газа международного трейдера Trafigura;

Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol поставил тестовый объем природного газа и оформил его в режиме "таможенного склада" для длительного хранения в украинских ПХГ.

Это лишь несколько новостей рынка импорта газа в Украину, который активно растёт последние два года.

Только с начала 2017 года количество частных трейдеров газа выросло в два раза. На наш внутренний рынок пришли глобальные игроки, которые ранее лишь продавали газ украинским импортёром.

Сейчас они смотрят на Украину как на перспективный рынок, где можно не только продавать газ, но и хранить его.

БизнесЦензор разбирался, кто и сколько импортировал газа в Украину за 9 месяцев 2017 года.

У кого и сколько газа купил НАК "Нафтогаз Украины"

В Январе-сентябре 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" оформил через украинскую таможню 6,4 млрд куб. м природного газа, импортируемого из Европы.

В течение трех кварталов "Нафтогаз" покупал газ у 12 международных трейдеров. При этом 5,2 млрд куб м газа было приобретено у пяти компаний. Крупнейшим партнером украинской госкомпании является немецкая RWE, которая продала НАК 1,55 млрд куб м газа.

Трейдер Axpo Trading поставил 1,1 млрд кую м газа, а компания DufEnergy - 1 млрд. Французская ENGIE продала 742 млн куб м, немецкая Uniper (ранее называлась E.ON Ruhrgas) - 738 млн куб м.

Компания MET Gas поставила для "Нафтогаза" 437 млн кубов, а Trailstone - 421 млн куб м.

Кто продавал газ "Нафтогазу" в течение трех кварталов 2017 года

КомпанияОбъем (млн куб м)
RWE 1553
AXPO TRADING 1147
DUFENERGY 1011
ENGIE742
UNIPER739
MET GAS AND ENERGY437
TRAILSTONE421
SHELL ENERGY 191
CEZ103
NAFTOGAZ TRADING 56
AOT ENERGY13
ENI 10

Бурный рост

Количество частных импортёров газа в Украину растет с каждым месяцем. Так, в первой половине 2017 года газ на украинский рынок поставляли 30 трейдеров. По итогам трех кварталов число таких компаний возросло до 40. Они за девять месяцев импортировали 2,63 млрд куб м газа.

Крупнейшим частным импортером газа в Украину по итогам девяти месяцев традиционно стала компания "Эру трейдинг" Андрея Фаворова, которая транспортировала 533 млн куб м газа.

Бывший топ-менеджер ДТЭК Фаворов делит компанию с еще двумя партнерами - Дейлом Перри и Ярославом Мудрым (у всех по 33,3% компании).

Газ "Эру трейдинг" приобретала у пяти компаний, в том числе и у родственной структуры - ERU Management.

Одним из крупнейших потребителей газа "Эру трейдинг" был Одесский припортовый завод, который принадлежит государству. С начала года завод работал с компанией Фоворова по давальческой схеме - за комиссию перерабатывал газ компании в удобрения, которые ЭРУ продавала на экспорт и на внутренний рынок.

Напрямую, с начала года ОПЗ получил от ERU Management 8 млн куб м газа.

Компания "Променерго-ресурс" - второй крупнейший трейдер по объемам импорта газа в Украину. С начала года трейдер импортировал в Украину 446 млн куб. газа. Топливо покупалось только у одной компании - Nafta-Gaz.

ООО "Променерго-ресурс" аффилировано с олигархом Дмитрием Фирташем. Компания принадлежит Денису Боголепову и Ларисе Артамоновой.

Как сообщал БЦ, Боголепов - член наблюдательного совета газораспределительной компании "Уманьгаз". Это и еще пять таких предприятий контролируются менеджерами неформальной группы "РосУкрЭнерго". В нее входят: Дмитрий Фирташ, Иван Фурсин, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина и лидер фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко - министр энергетики времен Виктора Януковича.

Боголепов также был руководителем ООО "Финлекс-Инвест", которое, как и холдинг Фирташа, скупало на приватизационных конкурсах пакеты обл- и горзаов во времена Януковича.

Кроме "Променерго-ресурс" газ в Украину импортируют еще две, аффилированные с Фирташем, компании. Это ООО "Метида" и ООО "РГК Трейдинг". Первая завела 78 млн куб м газа, вторая - 6 млн куб м.

Компания "Метида" принадлежит Игорю Воронину и Юрию Величко - менеджерам из орбиты Фирташа. Воронин - глава правления "Укргаз-Энерго", а Величко - его заместитель и член правления компании. "Укргаз-Энерго" была монопольным поставщиком газа для промышленности в 2006-2008 годах. Компанию создали предприятия RosUkrEnergo и НАК "Нафтогаз". Сегодня 50% "Укргаз-Энерго" принадлежит кипрской Centragas Holding Фирташа.

Кроме того, Воронин и Величко входят в наблюдательные советы "Черкассыгаза", "Мелитопольгаза", "Уманьгаза" и "Кировоградгаза". Эти газораспределительные компании формально не входят в монополию облгазов Фирташа - "Региональную газовую компанию" (РГК).

В структуру РГК входит ООО "РГК Трейдинг".

На третьем и четвертом местах оказались компании ООО "Трафигура Юкрейн" и ТД "Сокар Украина", которые, хоть и начали импорт газа только в 2017 году, но уже вошли в пятерку крупнейших игроков рынка.

Так дочка глобального трейдера ООО "Трафигура Юкрейн" с начала года импортировала в Украину 246 млн куб м газа, который она купила у материнской структуры - компании Trafigura.

Торговый дом "Сокар Украина" импортировал за отчетный период 206 млн куб м газа. Эта компания входит в "Сокар энерджи Украина", которая занимается трейдингом нефтепродуктов и управляет сетью АЗС Socar. "Сокар энерджи Украина" принадлежит государственной нефтегазовой компании Азербайджана SOCAR - аналогу украинского НАК "Нафтогаз".

Пятую и шестую позицию рейтинга заняли два украинских трейдера: ООО "Систем Активс" и ООО "Скела Терциум". Первая импортировала 154 млн куб м газа, вторая - 141 млн кубов.

Ранее "Систем активс" была записана на Евгения Палажченко и Наталью Эйчис. Они имели отношение к троице украинских компаний - "Рионит", "Алекс-А ЛТД" и "Октоген".

По данным INSIDER, правоохранители обвиняли эти компании в незаконной деятельности. В частности, фирмы покупали газ у производителей по сниженным ценам и перепродавали уже по рыночным. Сегодня газовый трейдер записан на жителя Винницы Юрия Кима.

"Скела Терциум" принадлежит киевлянину Сергею Непомнящему и полтавчанке Евгении Федорович. Компания связана с банком "Украинский капитал", принадлежащему полтавскому бизнесмену Сергею Белашову.

"Скела Терциум" имеет общую прописку с ООО "Газоторговая компания" Алексея Дубаса и Прокопия Каниковского - Киев, ул. Струтинская, д. 13-15, офис 509/2.

По данным "Наших грошей", ранее партнером Алексея Дубаса был его брат Антон Дубас, помощник беглого нардепа Александра Онищенко ("Воля народа") на общественных началах.

Их отец Богдан Дубас стал и. о. директора ГП "Держзовнишинформ". Богдан Дубас известен близостью к первому вице-премьеру Степану Кубиву, который возглавляет Минэкономразвития. В числе прочих под его управлением находится и "Держзовнишинформ".

Закрывают список компаний, импортироваших в Украину с начала гада больше 100 млн куб м ООО "ГК Укргаз", ООО "Энжи энерджи менеджмент юкрейн" и ООО "Энерджи трейд груп". Они импортировали 135, 107 и 101 млн куб м газа соответственно.

Как неоднократно сообщал БЦ, первая и третья компания - аффилированы между собой и имеют отношение к бывшему депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко, подозреваемому в коррупции.

"Энерджи трейд групп" в 2016 году поставляла газ на государственные предприятия, влияние на которые имел Мартыненко. Речь идет об "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) и "Восточном горно-обогатительном комбинате".

Топливо в 2016 году трейдеры получали от австрийской компании Antra, которая пыталась поставлять газ по давальческой схеме на ОПЗ и выкупала некоторые объемы удобрений завода.

ООО "Энжи энерджи менеджмент юкрейн" - дочернее предприятие французского энергетического трейдера ENGIE. Прямой импорт газа международный трейдер начал в январе 2017 года.

Как менялась средняя цена на импортный газ в 2017 году (дол./тыс. куб м)

Как растет рынок газа: 20 новых импортеров

 

Трейдер "Инол Энерджи" импортировал 99 млн куб. м газа. Компания принадлежит Инне Камышовой, которая ранее была начальником отдела сбыта газа компании "Куб-Газ". Миноритарная доля в уставном капитале принадлежит директору Олегу Пивоварову.

Горно-металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" импортировал 89 млн куб м газа от своей аффилированной компании ArcelorMittal Energy, структуры из индийского холдинга ArcelorMittal.

Компания "Инкоргаз" импортировала 74 млн куб м газа. Владельцами компании являются бывший руководитель "Кадоган Петролеум" Игорь Делов и Владимир Погребняк, зарегистрированный в Немирове, Винницкой области.

30 млн куб м газа импортировала Группа УМВБ. Компании принадлежит 49% "Украинской межбанковской валютной биржи". Конечным бенефициаром "Группы УМВБ является бизнесмен Александр Гинзбург.

Добывающая компания "Укрнефтебурение" за девять месяцев импортировала в Украину 24 млн куб м газа. Компания разрабатывает высокорентабельное Сахалинское месторождение с доказанными запасами - 15 млрд куб м газа. Ее контролируют народный депутат из группы "Видродження" Виталий Хомутынник и олигарх Игорь Коломойский.

Еще 22% акций "Укрнефтебурения" принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу, который сумел выстроить общение с окружением президента Петра Порошенко. Акции компании Фукс приобрел у представителей прежней власти.

ДТЭК Трейдинг из группы ДТЭК Рината Ахметова импортировала 20 млн куб м газа. Газ она получала от двух аффилированных структур - DTEK Trading и DTEK Hungary.

ООО "Крафт Энерджи", принадлежащая Александру Нарбуту и Роману Сторожеву, импортировала 19 млн куб м газа. Нарбут - энергетический эксперт, соучредитель Киевского института энергетических исследований. Сторожев - президент Ассоциации недропользователей Украины. С 20 декабря 2013 года по 30 апреля 2014 года он был главой Государственной службы геологии и недр.

ООО "Техногазиндустрия" импортировало 18 млн куб м газа. Компания - новый игрок на рынке импорта газа. Ее конечным бенефициаром является крымчанин Богдан Кит, которому также принадлежит компания "Гидрокарбон инвест".

Еще один новичок - "ВТП Энерджи" - импортировала 15 млн куб м газа. Импортер принадлжеит Сергею Бобко. Газ закупался у компании Nafta-Gaz. У этого же поставщика газ постоянно покупают структуры Фирташа.

Компания бизнесмена Михаила Партикевича "Юг-газ" ввезла в Украину 14 млн куб м газа. Партикевич - бизнес-партнер владельца "Одессагаз" Игоря Учителя.

Сколько газа импортировали частные трейдеры за девять месяцев

Трейдер Объем (млн куб м) Продавец 
ЭРУ ТРЕЙДИНГ533PGNIG, Trailstone, AOT, Axpo, ERU Management
ПРОМЭНЕРГО-РЕСУРС446Nafta-Gaz 
ТРАФИГУРА ЮКРЕЙН246Trafigura
СОКАР УКРАИНА201AOT, Axpo, MET Gas, Trafigura, Polski Koncern Naftowy ORLEN
СИСТЕМ АКТИВС154World Petroleum Group Polska, JAS Energy,MET Gas, Nitrofer
СКЕЛА ТЕРЦИУМ141DufEnergy, Gunvor, MET, Trafigura, Worldenergy, Uniper, TRAILSTONE
ГК "УКРГАЗ"135Gunvor, World Petroleum Group Polska, Nitrofer, Onico
ЭНЖИ ЭНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН107ENGIE 
ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП101ALSTKONIX
ИНОЛ ЭНЕРДЖИ99WORLD PETROLEUM GROUP POLSKA, AOT, DufEnergy, Worldenergy, Nitrofer
АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ89ArcelorMittal Energy 
МЕТИДА78Nafta-Gaz
ИНКОРГАЗ74Worldenergy, MET Gas, ONICO, Trailstone, DufEnergy
ГРУППА "УМВБ"30ArcelorMittal Energy, AOT 
УКРНЕФТЕБУРЕНИЕ24NORDWIND TRADE, AOT
ДТЭК ТРЕЙДИНГ20DTEK Trading, DTEK Hungary 
КРАФТ ЭНЕРДЖИ19AOT, Trailstone, Uniper, Trafigura, RWE, MET Gas, World Petroleum Group Trading
ТЕХНОГАЗИНДУСТРИЯ18World Petroleum Group Polska, Nitrofer, Gunvor
АСТРОИНВЕСТ-ЭНЕРДЖИ16Trailstone, MOL, Worldenergy, DufEnergy
ВТП ЭНЕРДЖИ15Nafta-Gaz
ЮГ-ГАЗ14AOT, MET Gas, World Petroleum Group Polska
ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "УКРАИНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС"10West Oil Group 
ЭНЕРГИЯ УКРАИНЫ8AOT, Trailstone, ELEKTRIX, ALSTKONIX
ЕВРОНОВА ЭНЕРГИЯ УКРАИНЫ8World Petroleum Group Trading
ОДЕССКИЙ ПРИПОРТОВЫЙ ЗАВОД8ERU Management
РГК ТРЕЙДИНГ6DufEnergy
ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЭСКО-ПИВНИЧ5Axpo Trading 
НАФТОГАЗГРУП "ДЕМЕТРА"5World Petroleum Group Trading
СХИДНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ5World Petroleum Group Polska
ТНГК5AOT
ГРУППА КОМПАНИЙ "СОДРУЖЕСТВО"4Trailstone, Uniper
ИНТЕР ГАЗ ТРЕЙДИНГ2CYEB 
ПЕРВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ2MET Gas, World Petroleum Group Polska
УКРАИНСКИЙ ГАЗОВЫЙ КЛУБ2Gunvor 
ГОРИЗОНТЫ1MND
ЕКОТЕХНОИНВЕСТ1DufEnergy
МЕТ УКРАИНА1MET Gas
ГАЗТРОН-УКРАИНА0.2DufEnergy, AOT
ЭНСОЛ УКРАИНА0.2HANDEN 
И ДЖИ ЭФ ТРЕЙДИНГ0.2DufEnergy

Газовая компания "Украинский энергетический альянс", которая начала импорт в августе 2017 года, ввезла в Украину 10 млн куб м газа. По 50% компании принадлежит Олегу Токарю и ООО "Нефтяная компания "Альянс Ойл", которая принадлежит Арсену Мирсебиеву.

"Альянс Ойл" занимается реализацией белорусских и литовских нефтепродуктов в крупном опте.

По 8 млн кубов импортировали ООО "Энергия Украины" и ООО "Евронова Энергия Украины".

"Энергия Украины" официально принадлежит австрийцу Николаусу Бекеру. Трейдер контролируется бизнесменом Игорем Лиски, которому также принадлежит производитель меда "Бихайв".

ООО "Евронова Энергия Украины" принадлежит Вячеславу Науменко - владельцу ООО "Калушский машиностроительный завод", который находится в состоянии ликвидации. Науменко баллотировался от Радикальной партии по мажоритарному округу в Полтавской области.

По 5 млн куб м импортировали "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич", "Нефтегазгруп "Деметра" и "Схидный геологичный союз".

ЭСК "Эско-Пивнич" входит в газодобывающий холдинг Burisma Николая Злочевского, министра экологии при Викторе Януковиче. Его компании получили лицензии на добычу, когда Злочевский возглавлял Комитет природных ресурсов, который и выдавал такие разрешения.

"Схидный геологичный союз" входит в группу компаний "Гео альянс", которая пополам принадлежит олигарху Виктору Пинчуку и международной энергетической компании Vitoil Group.

Принадлежащая бывшему "регионалу" Виктору Попову группа компаний "Содружество" импортировала 4 млн куб м газа. Кроме импорта газа группа занимается и экспортом меда. "Содружество" также контролирует "Кременчукгаз", "Гадячгаз" и "Херсонгаз". Интересы ГК "Содружество" также сконцентрированы в сельскохозяйственной отрасли, недвижимости и торговле нефтепродуктами.

По два млн кубов газа импортировали компании "Интер газ трейдинг", "Первая энергетическая" и "Украинский газовый клуб".

"Интер газ трейдинг" принадлежит Максиму Суханицкому. Ранее импортом газа эта компания не занималась.

"Первая энергетическая" принадлежит Андрею Гапяку и Александру Осадчему. Человек с таким ФИО был официальным помощником Игоря Кононенко - народного депутата от БПП и правой руки президента.

"Украинский газовый клуб" принадлежит Сергею Тищику. До февраля 2017 года он работал директором дочернего предприятия НАК "Нафтогаз Украины" - "Укравтогаз", которое управляет сетью автомобильных газовых станций.

Компания львовского бизнесмена Зиновия Козицкого и чеха Карела Комарека - "Горизонты" - импортировала 1,4 млн куб м газа. Козицкий - собственник газодобывающего холдинга "Захиднадрасервис".

По 1 млн куб м импортировали "Экотехноинвест" и "Мет Украина", которая принадлежит швейцарской энергетической компании Met Holding.
 

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13.11 В Из­ра­и­ле с тре­во­гой сле­дят за кон­флик­том меж­ду Са­у­дов­ской Ара­ви­ей и Ира­ном

13.11 Бер­лин от­кло­нил вве­де­ние ев­ро­пей­ско­го на­ло­га

13.11 23 стра­ны ЕС рас­ши­ря­ют со­труд­ни­че­ство в обо­рон­ной сфе­ре

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14.11 Ак­ци­о­не­ры Ки­е­вэнер­го ре­ши­ли про­ве­сти ре­ор­га­ни­за­цию биз­не­са пу­тем раз­де­ле­ния ком­па­нии по ви­дам де­я­тель­но­сти

13.11 Вятро­вич пред­ло­жил вне­сти из­ме­не­ния в ка­лен­дарь укра­ин­ских празд­ни­ков

09.11 В Ки­е­ве за­ра­бо­та­ла опла­та пар­ков­ки с мо­биль­но­го сче­та

08.11 Нор­ма об обя­за­тель­стве ра­дио­стан­ций транс­ли­ро­вать в эфи­ре не ме­нее 30% укра­и­но­языч­ных про­из­ве­де­ний всту­пи­ла в си­лу

06.11 Но­та­ри­усы смо­гут быст­рее оформ­лять до­го­во­ры куп­ли-про­да­жи не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве

02.11 Укра­и­на и ОАЭ до­го­во­ри­лись о без­ви­зо­вом ре­жи­ме

01.11 Но­вые стан­ции мет­ро на Ви­но­гра­дарь "бесшумные", стек­лян­ные, с "виноградом"

31.10 Укра­и­на под­ня­лась на че­ты­ре по­зи­ций в рей­тин­ге Doing Business-2018

30.10 У каж­до­го ки­ев­ля­ни­на бу­дет лич­ный «Ка­бинет жи­те­ля»

27.10 Дон­басс по­рож­няк не го­нит: Чим ОРДЛО тор­гує без України

27.10 Бри­тан­цы на­зва­ли Укра­и­ну стра­ной го­да по услу­гам аут­сор­син­га

26.10 Ах­ме­тов оста­ет­ся бо­га­тей­шим укра­ин­цем с по­чти $7 млрд, По­ро­шен­ко - на пя­том ме­сте с $1 млрд - из­да­ние

26.10 В цен­тре Ки­е­ва за­пре­тят пар­ков­ку на 61 участ­ке улиц

26.10 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли псев­до­ак­ти­ви­стив, ко­то­рые шан­та­жи­ро­ва­ли за­строй­щи­ков

25.10 Укр­залізни­ця про­ве­дет экс­пе­ри­мент с при­го­род­ным со­об­ще­ни­ем

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14.11 Три пунк­ти­ка Сур­ко­ва. По­че­му в бли­жай­шие пол­го­да Вол­ке­ру не сто­ит ез­дить в Бел­град

14.11 Из­ра­иль­ский путь. По­че­му За­хар­чен­ко сно­ва ис­пу­гал­ся боль­шо­го на­ступ­ле­ния ВСУ

14.11 Но­вый Вер­хов­ный Суд на­ме­рен на­чать ра­бо­ту в де­каб­ре 2017 - ян­ва­ре 2018

13.11 Яце­нюк на­чал на­кру­чи­вать це­ну "На­род­но­го фронта"

13.11 Съезд су­дей на­зна­чил су­дьей КС Го­ро­до­вен­ко

13.11 Та­рас Чор­новіл: Мене тер­за­ють сумніви ту­манні. Це зно­ву про на­шумілу спра­ву Каськіва.

13.11 Ра­да на те­ку­щей не­де­ле мо­жет сде­лать Ка­то­ли­че­ское Рож­де­ство не­ра­бо­чим днем в Укра­ине

13.11 Пет­рас Ауштревічус, член Євро­пар­ла­мен­ту від Лит­ви: У пи­танні мов нац­мен­шин ми по­винні ро­зуміти українсь­кий дер­жав­ний інте­рес

13.11 По­ро­шен­ко на­зна­чил 113 су­дей но­во­го Вер­хов­но­го Су­да

13.11 Вятро­вич пред­ло­жил вне­сти из­ме­не­ния в ка­лен­дарь укра­ин­ских празд­ни­ков

10.11 Ске­лет из шка­фа. Ли­шит­ся ли Сыт­ник крес­ла из-за де­ла Гай­син­ско­го

10.11 Обо­ро­ни­тель­ные кле­щи За­брод­ско­го. За­чем Ген­штаб лик­ви­ди­ро­вал До­нец­кий фронт

10.11 США на­ме­ре­ны пред­ло­жить Рос­сии план по раз­ме­ще­нию 20 ты­сяч ми­ро­твор­цев в Дон­бас­се

10.11 Ген­про­ку­ра­ту­ра про­ве­ря­ет при­част­ность Да­ни­лю­ка и ру­ко­вод­ства Мин­фи­на к пре­ступ­ле­ни­ям Яну­ко­ви­ча

10.11 Ча­лый рас­ска­зал, ка­кое имен­но ору­жие США да­дут Укра­ине

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14.11 Fisker на­учит элек­тро­ка­ры за­ря­жать­ся за ми­ну­ту

14.11 На­ло­го­ви­ков по­до­зре­ва­ют в по­мо­щи рос­сий­ским мо­шен­ни­кам в со­зда­нии крип­то­ва­лют­ной пи­ра­ми­ды

14.11 Ки­тай обо­шел США по чис­лу са­мых быст­рых су­пер­ком­пью­те­ров

14.11 В США одоб­ри­ли таб­лет­ку с мик­ро­чи­пом, за ко­то­рой мож­но сле­дить

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

14.11 Са­мо­управ­ля­е­мые гру­зо­ви­ки с ре­фри­же­ра­то­ра­ми уже кур­си­ру­ют меж­ду Те­ха­сом и Ка­ли­фор­ни­ей

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Qualcomm от­кло­ни­ла пред­ло­же­ние о по­куп­ке со сто­ро­ны Broadcom

13.11 Ин­же­нер Toyota пред­рек ско­рую смерть ДВС

13.11 Volkswagen ра­бо­та­ет над элек­тро­мо­би­лем Beetle

13.11 Bentley по­стро­ит но­вую мо­дель из че­ты­рех­двер­но­го элек­тро­ка­ра Porsche

10.11 Ген­про­ку­ра­ту­ра со­об­щи­ла о по­до­зре­нии ли­цам по де­лу об ис­кус­ствен­ном внед­ре­нии в Укра­ине крип­то­ва­лю­ты SwisCoin

10.11 Ка­б­мин пред­ла­га­ет Ра­де уже­сто­чить уго­лов­ную от­вет­ствен­ность за на­ру­ше­ние ПДД в со­сто­я­нии опья­не­ния

10.11 Ка­б­мин ре­шил со­кра­тить срок дей­ствия впер­вые вы­дан­но­го во­ди­тель­ско­го удо­сто­ве­ре­ния до 2 лет

10.11 МВД пред­ла­га­ет огра­ни­чить ско­рость дви­же­ния в на­се­лен­ных пунк­тах с 60 до 50 км/ч

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14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

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