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Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol начал хранить природный газ в украинских ПХГ
20:26 13.11.2017 |
Vitol в октябре поставил через Словакию тестовый объем природного газа и оформил его в режиме «таможенного склада» для длительного хранения в ПХГ компании «Укртрансгаз». Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственное исследование.
Дебютную поставку газа в Украину в объеме около 2 тыс. куб. м оформила нидерландская структура Vitol Gas and Power B.V. До этого Vitol никогда не поставлял природный газ в Украину.
Напомним, длительное хранение газа в украинских ПХГ (до 3 лет) без уплаты таможенных сборов разрешено со 2 июня этого года. До этого таможенное оформление газа, поставленного в Украину для хранения в ПХГ, можно было проводить только в режиме «транзит». При этом Таможенным кодексом установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом - 31 сутки. Такие условия не были экономически выгодными для иностранных трейдеров.
Хранение в режиме «таможенного склада» позволяет компаниям поставлять газ из Европы в сезон низких цен и закачивать в украинские ПХГ, а в период сезонного роста цен оформлять его для продажи. Вывоз газа обратно в Европу осложняется стоимостью платы за выход из ГТС, введенной с 2016 г. К примеру, по основному направлению - Ужгород - плата за выход из ГТС составляет $32,8/тыс. куб. м.
Напомним, «Укртрансгаз» готов предоставить свободный объем 14 млрд куб. м в ПХГ (всего в Украине около 30 млрд куб. м) для хранения в режиме «таможенного склада» по цене €0,4/МВт (или €4,2/тыс. куб. м) за цикл хранения. Такая цена, по утверждению «Укртрансгаза», является самой низкой в Европе.
Как сообщал enkorr, в сентябре ПАО «Укртрансгаз» заявлял, что подписал договоры с 8 компаниями о возможности хранения природного газа в подземных хранилищах в режиме «таможенного склада». Тогда среди прочих, по информации «Укртрансгаза», закачку газа в ПХГ в режиме таможенного склада выполнил ближайший конкурент Vitol компания Trafigura.
Напомним, что Vitol, Trafigura а также ряд других трейдеров - Socar Trading, PKN Orlen, Proton Energy Group, Белорусская нефтяная компания, Coral Energy - зарегистрировались для участия в международной конференции Petroleum Ukraine 2017, которая пройдет в Киеве 15-16 ноября.
Справка enkorr
Vitol - первый по величине нефтетрейдер в мире с годовым оборотом $152 млрд. Компания также владеет акциями азербайджанской компании Arawak Energy, имеющей в Украине совместный проект с группой Geo Alliance.
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