Финансовые новости
- |
- 13.11.17
- |
- 20:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина использовала из ПХГ 246,4 млн куб. м газа с начала отопительного сезона
10:13 13.11.2017 |
Украина использовала из подземных хранилищ (ПХГ) 246,36 млн куб. м газа с начала отопительного сезона, сократив запасы до 16 727,36 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
24 октября ПХГ перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа, что означает начало отопительного сезона 2017/2018 года.
Среднесуточный отбор газа в ноябре составил 12,59 млн куб. м.
С начала ноября Украина импортировала 476,843 млн куб. м газа: 280,039 млн куб. м - через Словакию, 142,968 млн куб. м - через Венгрию, 53,836 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала ноября составила 639,991 млн куб. м, транзит - 2 851,126 млн куб. м.
Как сообщали Українськi Новини, отопительный сезон 2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.
Украина в отопительный сезон 2016/2017 года (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м газа, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Израиле с тревогой следят за конфликтом между Саудовской Аравией и Ираном
ТОП-НОВОСТИ
|Яценюк начал накручивать цену "Народного фронта"
|Съезд судей назначил судьей КС Городовенко
|Тарас Чорновіл: Мене терзають сумніви туманні. Це знову про нашумілу справу Каськіва.
|Рада на текущей неделе может сделать Католическое Рождество нерабочим днем в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дорожает 13 ноября на неопределенности относительно перспектив налоговой реформы в США
|Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol начал хранить природный газ в украинских ПХГ
|ЖЭКи хотят заставить предоставлять квитанции за коммунальные услуги в электронном виде
|Украина может претендовать на 40 трлн долларов "свободных" инвестиций, - Всемирный банк
|Нефть слабо меняется 13 ноября, Brent торгуется у $63,5 за баррель
|Цены на бензин увеличатся на 1 грн/литр из-за роста мировых котировок и валютной нестабильности – эксперт
|Лизинговые компании увеличили рост бизнеса в 2 раза до 6,9 млрд гривен, - "Украинское объединение лизингодателей"
Это интересно
|Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения до 2 лет
|МВД предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч
|Ford оденет работников заводов в экзоскелеты
|Электрическая Vespa проедет на одной зарядке 100 километров
|Xiaomi наделит смартфоны системой распознавания пользователей по лицу
|Робот SpinX создан для очистки унитаза
|Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы. Из-за человека