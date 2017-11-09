Кистион: к 2020 году Украина станет энергонезависимой в вопросе отработки ядерного топлива

Запуск первой в Украине ядерной установки в 2020 году усилит украинскую энергонезависимость и позволит ежегодно аккумулировать в бюджете страны более 5,5 млрд гривен.

Об этом в ходе церемонии начала строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива ГП «НАЭК« Энергоатом» сказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает Терминал.

Кроме того, по его словам, работа Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива позволит хранить ценные энергетические материалы, содержащиеся в отработанном ядерном топливе, для будущих новейших технологий, и будет направлена ​​на поддержку украинского производства. Ведь все работы по проектированию, строительству и эксплуатации этого проекта будут выполняться украинскими организациями.

«После завершения контракта на передачу технологий с американской компанией Holtec International производство технологически уникальных контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива будет развернуто в Украине по стандартам США. А это новые рабочие места с конкурентоспособными зарплатами, дополнительные поступления в бюджет страны», - отметил Владимир Кистион.

Он добавил, что строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива - событие, к которому наша страна шла долгих десять лет. «На сегодня в экономике Украины строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вместе с проектом диверсификации свежего ядерного топлива является одним из форпостов так называемой гибридной войны. Ведь у нашего восточного соседа всегда присутствовала мысль о том, что ядерная энергетика - это один из самых прочных цепей, которым Украина навсегда прикована к российским технологиям и поставки топлива», - отметил вице-премьер-министр.

Он напомнил, как в начале 1990-х годов РФ в течение 3 лет отказывалась принимать отработанное ядерное топливо из Украины, а наши АЭС, вследствие переполнения приреакторных бассейнов выдержки едва не остановились. Генерация АЭС, к слову, обеспечивает более 60% производства электроэнергии в Украине.

«В этом контексте большое уважение вызывают достижения НАЭК «Энергоатом» крайне тяжелом пути преодоления зависимости от российских поставщиков. Компании удалось начать процесс реальной диверсификации поставок ядерного топлива. А с 2020 года мы сможем обеспечить энергонезависимость Украины в вопросе обращения с отработанным ядерным топливом», - резюмировал Владимир Кистион.