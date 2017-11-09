Финансовые новости
- |
- 09.11.17
- |
- 22:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кистион: к 2020 году Украина станет энергонезависимой в вопросе отработки ядерного топлива
19:48 09.11.2017 |
Запуск первой в Украине ядерной установки в 2020 году усилит украинскую энергонезависимость и позволит ежегодно аккумулировать в бюджете страны более 5,5 млрд гривен.
Об этом в ходе церемонии начала строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива ГП «НАЭК« Энергоатом» сказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает Терминал.
Кроме того, по его словам, работа Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива позволит хранить ценные энергетические материалы, содержащиеся в отработанном ядерном топливе, для будущих новейших технологий, и будет направлена на поддержку украинского производства. Ведь все работы по проектированию, строительству и эксплуатации этого проекта будут выполняться украинскими организациями.
«После завершения контракта на передачу технологий с американской компанией Holtec International производство технологически уникальных контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива будет развернуто в Украине по стандартам США. А это новые рабочие места с конкурентоспособными зарплатами, дополнительные поступления в бюджет страны», - отметил Владимир Кистион.
Он добавил, что строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива - событие, к которому наша страна шла долгих десять лет. «На сегодня в экономике Украины строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вместе с проектом диверсификации свежего ядерного топлива является одним из форпостов так называемой гибридной войны. Ведь у нашего восточного соседа всегда присутствовала мысль о том, что ядерная энергетика - это один из самых прочных цепей, которым Украина навсегда прикована к российским технологиям и поставки топлива», - отметил вице-премьер-министр.
Он напомнил, как в начале 1990-х годов РФ в течение 3 лет отказывалась принимать отработанное ядерное топливо из Украины, а наши АЭС, вследствие переполнения приреакторных бассейнов выдержки едва не остановились. Генерация АЭС, к слову, обеспечивает более 60% производства электроэнергии в Украине.
«В этом контексте большое уважение вызывают достижения НАЭК «Энергоатом» крайне тяжелом пути преодоления зависимости от российских поставщиков. Компании удалось начать процесс реальной диверсификации поставок ядерного топлива. А с 2020 года мы сможем обеспечить энергонезависимость Украины в вопросе обращения с отработанным ядерным топливом», - резюмировал Владимир Кистион.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шуфрич за життя. Почему Медведчук не доверяет Рабиновичу
|Рада одобрила в 1-м чтении законопроект о приватизации госимущества
|Рада приняла новую редакцию закона О жилищно-коммунальных услугах
|Круговорот субсидий. Что нового в монетизации льгот от Кабмина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кистион: к 2020 году Украина станет энергонезависимой в вопросе отработки ядерного топлива
|Рада освободила энергогенерирующие компании от штрафов за долг по НДС до июля 2018
|Нефть продолжает дорожать 9 ноября, цена Brent вновь поднялась до $64 за баррель
|Скрытая угроза: что может заблокировать украинский агроэкспорт
Украина понемногу приобретает лояльность европейского рынка пищевой продукции. Однако, как всегда, экспорт может «зависнуть» в воздухе. ЕС может в любой момент остановить экспорт из-за несоответствия законодательства Украины в сфере контроля за кормами (укр.).
|Рада одобрила в 1-м чтении законопроект о приватизации госимущества
|Рынок подержанных автомобилей в октябре продолжил рост
Это интересно
|Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году
|В небо над Пуэрто-Рико поднялась первая «летающая 4G-вышка» — дрон Flying COW от AT&T
|Роботы скоро заменят людей-рекрутеров
|Британские статистики намерены заменить соцопросы данными со смартфонов
|Собравший порядка $40 млн криптовалютный стартап атаковали хакеры
|Samsung разрабатывает перспективные аккумуляторы с удвоенной ёмкостью
|Готовится крупнейшая сделка в истории хайтека