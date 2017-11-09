Еврокомиссия предложила внести поправки к газовой директиве ЕС

Европейская комиссия объявила в среду, что с целью "улучшения функционирования внутреннего энергетического рынка ЕС и укрепления солидарности между государствами-членами" предложила внести поправки в директиву ЕС по газу.

"Цель поправки заключается в том, чтобы завершить существующую газовую директиву (2009/73 / EC) и уточнить, что основные принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разделение собственности и прозрачность) будут применяться ко всем газопроводам в третьи страны и из них до границы юрисдикции ЕС", - сказано в коммюнике Еврокомиссии.

По ее мнению, это гарантирует, что "все магистральные трубопроводы, входящие на территорию Евросоюза, соответствуют правилам ЕС, эксплуатируются с одинаковой степенью прозрачности, доступны другим операторам и работают эффективно".

После того, как поправка будет принята Европейским парламентом и Советом, эти изменения "станут важным шагом на пути к завершению строительства Энергетического союза", - отмечают в Брюсселе.

Как считают в Еврокомиссии, этот шаг будет способствовать "достижению целей газового рынка ЕС, включая усиление конкуренции между поставщиками газа и повышение энергетической безопасности в ЕС".

"Обеспечение эффективного управления всеми основными трубопроводами, полностью или частично находящимися на территории ЕС, в режиме прозрачного регулирования приведет к уменьшению конфликта интересов между операторами инфраструктур и поставщиками газа и гарантирует установление недискриминационных тарифов", - объясняют инициаторы поправки.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает разрешить государствам-членам иметь возможность предоставлять существующим трансграничным трубопроводам "некоторые отступления от применения директивы в каждом конкретном случае, если такие отступления не наносят ущерба конкуренции или безопасности поставок".

Ранее в среду радиостанция "Дойче велле" сообщила, что ЕК намерена предложить поправки в законодательство Евросоюза, дающие ей право на переговоры с Россией по газопроводу "Северный поток - 2".

Как стало известно, Еврокомиссия планирует предложить изменения к Газовой директиве ЕС, которая является частью Третьего энергопакета.

