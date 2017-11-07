Суд снял арест со счетов украинской дочерней компании нидерландской Trafigura

Апелляционный суд Киева снял арест со счетов ООО "Трафигура Украина", украинской дочерней компании международного товарно-сырьевого трейдера Trafigura (Нидерланды).

Об этом говорится в постановлении суда, передают Українські Новини.

В то же время арест был снят со счетов управляющей компании Smart Energy, компании Regal Petroleum, "Укргазвыдобуток", "Крафт Энерджи" и еще около 10 компаний.

Апелляционный суд признал арест счетов необоснованным.

Арест на счета был наложен Печерским районным судом Киева 19 сентября по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами государственного предприятия "Укрспирт" при закупках природного газа по завышенной цене в обход тендерных процедур, в результате чего государству нанесены убытки в особо крупных размерах.

Как сообщали Українські Новини, ООО "Трафигура Украина" зарегистрировано 6 июля 2016 года в Киеве.

99,5% уставного капитала компании принадлежит Trafigura Venchures (Нидерланды), 0,5% - Наталии Афанасьевой.

В июне 2017 года НКРЭКУ выдала Trafigura лицензию на поставку газа.

Trafigura - третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализируется на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями.