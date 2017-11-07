Украина использовала из ПХГ 158,6 млн куб. м газа с начала отопительного сезона

Украина использовала из подземных хранилищ (ПХГ) 158,64 млн куб. м газа с начала отопительного сезона, сократив запасы до 16 815,08 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

24 октября ПХГ с запасами 16 969,64 млн куб. м перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа, что означает начало отопительного сезона 2017/2018 года.

В частности, среднесуточный отбор газа в ноябре составил 12,68 млн куб. м.

С начала ноября Украина импортировала 162,381 млн куб. м газа: 95,242 млн куб. м - через Словакию, 47,694 млн куб. м - через Венгрию, 19,445 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала ноября составила 233,346 млн куб. м, транзит - 992,850 млн куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, отопительный сезон 2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.

Украина в отопительный сезон 2016/2017 года (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.

По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м газа, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемся суточном отборе 20,55 млн куб. м).

Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.