Компания Nord Stream 2 потратила в июле-сентябре 2017 года не менее $880 тыс. на лоббирование своих интересов в Вашингтоне. Принадлежащая "Газпрому" компания воспользовалась услугами трех фирм: Capitol Counsel, Hawksbill Group и Roberti Global.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на информацию в базе данных о лоббистской деятельности Сената США.

Как сообщается, первая фирма получила $150 тыс., вторая - $80 тыс., а третья - $650 тыс. Контракты с фирмами были зарегистрированы в начале июля 2017 года. Как посчитало издание Politico, контракт Nord Stream 2 с Roberti Global оказался вторым самым большим в третьем квартале после договора производителя чипов Qualcomm с Covington & Burling. При этом в договоре с Capitol Counsel обозначена дата его завершения - 31 августа 2017 года.

В сферу деятельности лоббистских фирм входили вопросы, связанные с санкционным законодательством и его воздействия на проект строительства трубопровода Nord Stream, а также противодействие закону о дестабилизирующей деятельности Ирана. Отмечается, что Roberti Global лоббирует интересы Nord Atream 2 в Сенате и Палате представителей США. При этом в администрации президента США продвижением интересов компании занимается фирма SMW Partners, нанятая для этих целей Roberti Global.

"Важно, чтобы американские законодатели и заинтересованные стороны были правильно информированы о проекте и его значимости для Европы. Эта деятельность ничем не отличается от коммуникаций, осуществляемых в интересах других компаний, организаций или правительств", - прокомментировал РБК представитель Nord Stream 2.

При этом он подчеркнул, что компания "в курсе обсуждений вокруг реализации нового закона о санкциях и солидарна со многими голосами в Европе, обеспокоенными непредвиденными последствиями".

В сентябре стало известно, что санкции США начинают прямо сказываться на проекте Nord Stream 2. Глава австрийской OMV Райнер Зеле официально признал, что участники проекта вряд ли смогут привлечь плановый объем банковского финансирования. Это не остановит строительство газопровода, но означает, что европейским компаниям и "Газпрому" придется потратить больше собственных средств или искать деньги в России и Азии.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. "Газпром" - единственный акционер компании Nord Stream 2 AG, которая строит трубопровод. Соглашение о такой модели финансирования строительства газопровода было подписано "Газпромом", Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall в апреле 2017 года. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который дает ему право вводить санкции в отношении того, кто разово инвестировал от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставил для этих целей оборудование, технологии и услуги. Сумма таких транзакций в течение года ограничена $5 млн.

Позднее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил важность усиления санкций против России, в частности, в энергетической сфере.

Парубий подчеркнул, что Украина вместе со странами Центрально-Восточной Европы выступает категорически против строительства газопровода "Северный поток-2".

"И мы сейчас готовим письмо от глав парламентов Центрально-Восточной Европы в адрес Европарламента и США и призываем приостановить участие в строительстве "Северного потока-2", - отметил Парубий.