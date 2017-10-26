Финансовые новости
- |
- 26.10.17
- |
- 09:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина начала отбор газа из ПХГ
09:04 26.10.2017 |
Подземные хранилища (ПХГ) Украины 24 октября впервые с весны перешли от нетто-закачки к нетто-отбору природного газа, знаменуя начало отопительного сезона 2017/2018 гг.
Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", в минувший вторник в хранилища было закачано 1,33 млн куб. м газа при отборе 5,41 млн куб. м, что привело к снижению запасов до 16 млрд 969,64 млн куб. м.
В целом, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 23 октября хранилища пополнились с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 16 млрд 973,72 млн куб. м, что соответствует утвержденному Кабинетом министров плану о накоплении 17 млрд куб. м запасов в ПХГ к 1 ноября-2017.
Импорт природного газа Украиной 24 октября составил 37,829 млн куб. м - это использование всего 57,5% существующей технической возможности поставок со стороны Европы (65,743 млн куб. м). Так, словацкий маршрут в минувший вторник был загружен на 43,8% (импортировано - 18,613 млн куб. м газа), венгерский - на 90,3% (15,163 млн куб. м), польский - на 62,9% (4,053 млн куб. м).
Добыча газа в Украине 24 октября составила 58,277 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 42,772 млн куб. м, "Укрнафта" - 2,714 млн куб. м, другие компании - 12,791 млн куб. м).
Как сообщалось, отопительный сезон-2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.
В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему НБУ невыгодно повышать учетную ставку
|Освобождение Умерова и Чийгоза. Турция как фактор освобождения Крыма
|Мосийчук пришел в себя после операции и сделал первое заявление
|Казначеи прогнозируют на завтра откат межбанка в рамки 26,65-26,70 грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина начала отбор газа из ПХГ
|Нефть дешевеет 26 октября на росте запасов в США
|Почему НБУ невыгодно повышать учетную ставку
|Укрнафте не разрешили избавиться от долгов за счет несуществующего газа
|В Украине 25 октября подорожал бензин А-95 и дизтопливо
|Минфин решил отменить разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности
|Минюст считает целесообразным указывать в Госреестре стоимость объектов недвижимости
Это интересно
|Sony представила автомобильный датчик изображений для съёмки ночью в свете луны
|Созданы наночастицы, уничтожающие теплом раковые клетки
|7 вопросов, чтобы узнать, успешны ли вы
|Самые тяжелые кризисы на рынке в истории
|Сотни британских туристов симулировали пищевое отравление в Испании
|Власти Лондона ввели дополнительный сбор для автомобилистов за токсичность
|Слишком много умеете? Вы отравляете атмосферу в коллективе