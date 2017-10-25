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Потенциальные участники консорциума по управлению ГТС Украины хотят полностью контролировать ее работу - Коболев
13:29 24.10.2017 |
Потенциальные участники консорциума по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины хотят полностью контролировать ее работу, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев журналистам на конференции Oil&Gas в Киеве во вторник.
"Сейчас рассматривается вариант, когда этот консорциум будет, по сути, контролировать всю работу украинской ГТС и иметь фактически управляющий пакет. Это важное условие, которое мы услышали от всех участников", - сказал он
По словам главы "Нафтогаза", вопрос, будет ли это концессия, или лизинг, пока еще находится в процессе обсуждения.
А.Коболев отметил, что Украина должна на высоком политическом уровне сформулировать для себя критерии оценки лучшего консорциума.
В то же время он не уточнил названия других компаний, помимо итальянской Snam и словатской Eustream, отметив, что они в ближайшее время должны сами о себе публично заявить.
А.Коболев напомнил, что речь не идет о какой-либо продаже магистральных газопроводов и добавил, что определять лучшего партнера для нового оператора украинский ГТС будет Верховная Рада.
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