Westinghouse готова полностью заменить поставки ядерного топлива из РФ для Украины

Международная компания Westinghouse готова полностью заменить поставки ядерного топлива из Российской Федерации (РФ) для Украины. Об этом сегодня в ходе форума "Неделя открытой энергетики" заявил первый вице-президент - технический директор НАЭК "Энергоатом" Александр Шавлаков, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас есть договоренность - в случае форс-мажора в силу известных обстоятельств, полностью заменить российского производителя. Westinghouse готов относительно всех наших 13 блоков оперативно решить потенциально возможную проблему непоставки топлива из РФ", - сказал он.

В данный момент, как напомнил Шавлаков, у Украины есть два поставщика свежего ядерного топлива - российская компания ТВЭЛ и международная компания Westinghouse.

Однако "Энергоатому" удалось добиться выполнения рекомендации МАГАТЭ относительно консолидации атомной генерации всего мира на необходимость диверсификации поставок свежего ядерного топлива.

Напомним, ранее сообщалось, что в реализации проекта "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз" примут участие три иностранные компании.