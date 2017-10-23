Министерство энергетики и угольной промышленности Украины реорганизует и сольет государственные угольные предприятия в новосозданное госпредприятие "Национальная угольная компания", на которое до конца года будут переоформлены все разрешительные документы.

Соответствующая норма предусмотрена планом мер на 2017 год по реализации Концепции реформирования и развития угольной промышленности Украины на период до 2020 года, которые правительство оформило распоряжением №733 от 24 мая и смогло опубликовать в своей газете "Урядовый курьер" лишь 21 октября.

Согласно документу, к концу года предполагается также оптимизировать структуру обособленных подразделений "Национальной угольной компании", в частности, создать проектно-научный и сервисно-технический центры по обслуживанию и ремонту оборудования, ликвидировать непрофильные активы, провести инвентаризацию имеющегося технологического потенциала угольных предприятий, передать объекты соцсферы на баланс местных бюджетов.

Намечено, что к началу 2018-го будет разработана комплексная программа работы угольных предприятий с определением перечней перспективных и неперспективных шахт, подлежащих ликвидации.

Помимо этого, план мер предусматривает внесение правок в госбюджет-2017 для выделения дополнительно 800 млн грн на модернизацию и техническое переоснащение шахт, 100 млн грн - на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты.

Правительство также одобрило разработку законопроекта о налогообложении предприятий угольной отрасли.

Как сообщалось, Концепция реформирования и развития угольной промышленности Украины предполагает увеличение добычи угля на угольных госпредприятиях в 2017 году до 6,3 млн тонн, в 2018 году - до 8,7 млн тонн, в 2019-м и после - свыше 10 млн тонн по сравнению с 5,8 млн тонн в 2016 году, 6,7 млн тонн в 2015 году, 7,8 млн тонн - в 2014 году.

Государственный угольный сектор в 2016 году получил 2,5 млрд грн убытков от производства угля, которые частично были покрыты бюджетной поддержкой в 1,2 млрд грн. В 2015 году при убытках в 2,5 млрд грн бюджетная поддержка составила 1,372 млрд грн, а еще годом ранее при убытках в 5 млрд грн поддержка достигала 4,1 млрд грн.

