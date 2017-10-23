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Украина накопила в ПХГ уже почти 17 млрд куб. м газа
11:34 23.10.2017 |
Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 гг. увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 8 млрд 850,31 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
Так, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 21 октября хранилища пополнились в 2,1 раза - с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 16 млрд 950,74 млн куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущие запасы на 15,6% больше, чем на 21 октября 2016 года (14 млрд 659,98 млн куб. м), а также на 2,7% выше, чем на 21 октября 2015 года (16 млрд 508,86 млн куб. м) и на 1,3% больше, чем на 21 октября 2014 года (16 млрд 734,29 млн куб. м).
В том числе в период с 1 по 21 октября 2017 года Украина пополнила свои ПХГ на 558,95 млн куб. м газа или 26,62 млн куб. м/сутки, тогда как в сентябре закачка составила 51,68 млн куб. м/сутки, в августе - 53,78 млн куб. м, в июле - 52,82 млн куб. м, в июне - 49,88 млн куб. м/сутки, в мае - 51,86 млн куб. м/сутки.
Утвержденный Кабинетом министров план мер по подготовке ТЭК к осенне-зимнему периоду 2017/2018 гг. предполагает, что Украина до 1 ноября 2017 года должна накопить в ПХГ 17 млрд куб. м газа.
Отопительный сезон-2016/2017 Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.
Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.
В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте - 95,1 млн куб. м (закачка - 144,71 млн куб. м, отбор - 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка - 430,69 млн куб. м газа, отбор - 212,87 млн куб. м), в мае - на 1 млрд 607,57 млн куб. м, в июне - на 1 млрд 496,4 млн куб. м, в июле - на 1 млрд 637,54 млн куб. м, в августе - на 1 млрд 667,29 млн куб. м, в сентябре - на 1 млрд 550,35 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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