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В январе-августе Украина купила ядерное топливо у российского "ТВЭЛа" на $207 млн, у Westinghouse - на $110 млн
11:08 23.10.2017 |
В январе-августе 2017 года Украина импортировала из России (компания "ТВЭЛ") ядерное топливо на сумму 206,995 млн долларов, а также купила у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) на 110,198 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Всего за август Украина импортировала ядерного топлива на 42,079 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, Украина планирует в 2017 году увеличить поставки ядерного топлива производства компании Westinghouse до 6 партий.
В 2016 году Украина увеличила в денежном исчислении импорт свежего ядерного топлива для работы атомных электростанций у компании Westinghouse в 5 раз с 32,688 млн долларов до 162,028 млн долларов, а у компании "ТВЭЛ" - снизила на 36,7% с 610,883 млн долларов до 386,782 млн долларов по сравнению с импортом в 2015 году.
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