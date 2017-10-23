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Мир все быстрее и быстрее отказывается от угля
09:17 23.10.2017 |
Уголь - самое грязное из всех ископаемых видов топлива. При наименьшем объеме производимой энергии он производит наибольший объем загрязнений, и мир быстро отказывается от него.
Согласно выводам, опубликованным НПО Greenpeace и CoalSwarm в среду, 18 октября, страны все реже используют уголь для производства электроэнергии, а сотни компаний уже ушли из этого бизнеса в последние годы.
"Из 1675 компаний, которые владеют электростанциями, работающими на угле, или продолжили развивать производство энергетических мощностей на угле с 2010 г., более четверти, а это 448 компаний, полностью покинули угольный энергетический бизнес", - отметил CoalSwarm.
В основном уходят компании, расположенные в странах с наибольшим объемом добычи и потребления угля. По данным НПО, Индия, второй по величине потребитель угля в мире в прошлом году, возглавила список уходящих из отрасли компаний, за ней следуют Китай и США.
Эта ситуация сложилась на фоне глобального сокращения промышленности, отметил CoalSwarm. По данным МЭА, в прошлом году в мире наблюдалось снижение инвестиций в новые угольные электростанции на 25%. В то же время количество проектов по строительству угольных электростанций сократилось на две трети за тот же период согласно докладу в марте, соавтором которого были CoalSwarm, Greenpeace и Sierra Club.
У правительств есть множество причин поэтапного отказа от добычи угля, в том числе избыточные мощности и загрязнение воздуха. Некоторые из крупнейших государственных предприятий Индии сокращают производство из-за малого спроса со стороны теплоэлектростанций. Coal India, на долю которой приходится более 80% внутреннего производства, в апреле этого года снизила свою производственную мощность на 10%. За последние два года Индия сократила мощности угольных электростанций на 4 гигаватт.
Китай также резко сократил масштабы угольной промышленности, включая остановку более 150 угольных электростанций.
"За последние два года наблюдается рекордное снижение объемов угольной промышленности. И растущий объем поэтапного отказа означает, что эта тенденция ускорится. Повышение конкурентоспособности источников чистой энергии, неэффективная экономика угля, проблемы загрязнения воздуха и усилия по борьбе с изменением климата сыграли ключевую роль в ускорении конца эпохи угольной промышленности", - отметила Кристин Ширер, старший научный сотрудник CoalSwarm.
Тем не менее мир настроен на то, чтобы получить больше угольных электростанций - во многом из-за нехватки времени для реализации крупных инфраструктурных проектов, при которых могут уйти годы от момента утверждения проекта до начала строительства. Так обстоит дело с Китаем, в котором 6 из 10 крупнейших компаний мира работают от угольных электростанций. Вместе эти 10 фирм производят 130 ГВт мощности - 10% от общего объема энергии земного шара, как показали данные CoalSwarm.
10 крупнейших компаний мира, использующих уголь для генерации электричества
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